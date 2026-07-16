世界盃｜阿根廷球員展示福克蘭群島標語　料被國際足協追究

阿根廷再次殺入世界盃決賽，在大戰英格蘭過後，阿根廷球員在場內拉起由球迷寫上有關於英國佔領的福克蘭群島標誌，預料會被國際足協（FIFA）懲處。 兩隊的恩怨之一，是1982年的福克蘭群島戰爭，此後該個被阿根廷稱為馬爾維納斯群島，一直是兩國爭議的領土。在阿根廷2:1反勝英格蘭的賽後，阿根廷球員拉起一塊以西班牙文寫成的「Las Malvinas son Argentina」即「馬爾維納斯群島是阿根廷人的」。國際足協一直禁止球員在場內展示政性口號或標語，在2014年阿根廷曾經在對斯洛文尼亞的友賽後，拉起同樣訊息的橫額，被國際足協罰款2萬英鎊。估計今次阿根廷將再次受處分。

阿根廷的副總統比利亞魯埃爾（Victoria Villarruel）在賽前於社交平台就寫上「這不只是另一場比賽而已」並配以阿根廷軍人的影片。他表示：「馬爾維納斯群島是阿根廷人的。他們禁止把他們帶去球場，忘了我們的血與心，都承載着他們。」雖然史卡朗尼（Lionel Scaloni）賽前曾指不要將政治與比賽混淆，但是阿根廷對英格蘭就一直存在這樣的爭議，包括1986年馬勒當拿（Diego Maradona）在對英格蘭後，也提及了福克蘭群島的爭議。