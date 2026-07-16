熱門搜尋:
2026世界盃 DSE放榜2026 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-16 11:42
更新：2026-Jul-16 11:42

世界盃｜阿根廷球員展示福克蘭群島標語　料被國際足協追究

分享：
AP26196771757101

阿根廷球員在場內拉起有關福克蘭群島主權的標語。(美聯社)

adblk4

阿根廷再次殺入世界盃決賽，在大戰英格蘭過後，阿根廷球員在場內拉起由球迷寫上有關於英國佔領的福克蘭群島標誌，預料會被國際足協（FIFA）懲處。

兩隊的恩怨之一，是1982年的福克蘭群島戰爭，此後該個被阿根廷稱為馬爾維納斯群島，一直是兩國爭議的領土。在阿根廷2:1反勝英格蘭的賽後，阿根廷球員拉起一塊以西班牙文寫成的「Las Malvinas son Argentina」即「馬爾維納斯群島是阿根廷人的」。國際足協一直禁止球員在場內展示政性口號或標語，在2014年阿根廷曾經在對斯洛文尼亞的友賽後，拉起同樣訊息的橫額，被國際足協罰款2萬英鎊。估計今次阿根廷將再次受處分。

adblk5

阿根廷的副總統比利亞魯埃爾（Victoria Villarruel）在賽前於社交平台就寫上「這不只是另一場比賽而已」並配以阿根廷軍人的影片。他表示：「馬爾維納斯群島是阿根廷人的。他們禁止把他們帶去球場，忘了我們的血與心，都承載着他們。」雖然史卡朗尼（Lionel Scaloni）賽前曾指不要將政治與比賽混淆，但是阿根廷對英格蘭就一直存在這樣的爭議，包括1986年馬勒當拿（Diego Maradona）在對英格蘭後，也提及了福克蘭群島的爭議。

AP26196772420409

標語原本由阿根廷球迷擁有。(美聯社)

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026 四強正式誕生，ViuTV將免費直播2場4強、季軍戰及決賽 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務