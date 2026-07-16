熱門搜尋:
2026世界盃 DSE放榜2026 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-16 12:12
更新：2026-Jul-16 12:12

世界盃｜阿根廷球員慶祝被比寧咸打頭　比賽期間與美斯爭吵

分享：
2026 07 15T213918Z 343730376 UP1EM7F1O5HRL RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ENG ARG

比寧咸賽後與阿根廷球員發生輕微衝突。(路透社)

adblk4

在英格蘭四強不敵阿根廷的比賽，英格蘭球星的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）被拍到多次與阿根廷球員衝突。其中他先在比賽期間與美斯（Lionel Messi）發生爭執，事後被網上解讀為挑釁對方，但沒有得到證實。而他賽後也被拍到在看到阿根廷球員慶祝時，用手拍打阿根廷球員華倫天巴高（Valentin Barco）的頭。

最初的事件發生在場內，在比賽後比寧咸有被問及與美斯的爭執。比寧咸回應：「實際上，在討論一次的犯規。不過這不是甚麼壞事，我相信有人可能會把事鬧大。但實際上，根本沒甚麼大不了的。」他續說：「我覺得之前是一個犯規，然後他說：『那有關對我的呢？』然後我的意思就是『你夠強承受這些』，你懂的的意思吧。」

adblk5

比寧咸：我對美斯沒有惡意

比寧咸指，自己對美斯沒有惡意：「能和美斯交手是我的榮幸，我對他沒有任何惡意。很顯然，我輸了比賽，這很難過，但能和他比賽仍然是一種榮幸。」不過在社交平台，就如比寧咸所說，有人在此大造文章，稱比寧咸是向美斯說「朗拿度比你好」。但媒體澄清有關說法完全沒有根據。

不過在另一片段，比寧咸在賽後與阿根廷球員發生另一次衝突。當一班阿根廷球員在圍在一起慶祝，在旁邊的比寧咸向背對他的巴高的後腦搧了一巴，事後雙方球員一度對峙。被打的巴高之後立即質問比寧咸的行為，而歷高柏斯（Nico Paz）試圖分開二人。然後老大哥的奧達文迪（Nicolas Otamendi）推開比寧咸後，平息了事件。

adblk6
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026季軍戰，法國對英格蘭（am730製圖） 世界盃2026決賽賽程，7月20日西班牙對美斯為首的阿根廷（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026分組賽

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務