世界盃｜阿根廷球員慶祝被比寧咸打頭　比賽期間與美斯爭吵

在英格蘭四強不敵阿根廷的比賽，英格蘭球星的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）被拍到多次與阿根廷球員衝突。其中他先在比賽期間與美斯（Lionel Messi）發生爭執，事後被網上解讀為挑釁對方，但沒有得到證實。而他賽後也被拍到在看到阿根廷球員慶祝時，用手拍打阿根廷球員華倫天巴高（Valentin Barco）的頭。

最初的事件發生在場內，在比賽後比寧咸有被問及與美斯的爭執。比寧咸回應：「實際上，在討論一次的犯規。不過這不是甚麼壞事，我相信有人可能會把事鬧大。但實際上，根本沒甚麼大不了的。」他續說：「我覺得之前是一個犯規，然後他說：『那有關對我的呢？』然後我的意思就是『你夠強承受這些』，你懂的的意思吧。」