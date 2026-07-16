世界盃｜阿根廷球員慶祝被比寧咸打頭　比賽期間與美斯爭吵

在英格蘭四強不敵阿根廷的比賽，英格蘭球星的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）被拍到多次與阿根廷球員衝突。其中他先在比賽期間與美斯（Lionel Messi）發生爭執，事後被網上解讀為挑釁對方，但沒有得到證實。而他賽後也被拍到在看到阿根廷球員慶祝時，用手拍打阿根廷球員華倫天巴高（Valentin Barco）的頭。
最初的事件發生在場內，在比賽後比寧咸有被問及與美斯的爭執。比寧咸回應：「實際上，在討論一次的犯規。不過這不是甚麼壞事，我相信有人可能會把事鬧大。但實際上，根本沒甚麼大不了的。」他續說：「我覺得之前是一個犯規，然後他說：『那有關對我的呢？』然後我的意思就是『你夠強承受這些』，你懂的的意思吧。」
#ULTIMAHORA Jude Bellingham reveló lo que le dijo a Messi— Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) July 16, 2026
Reportero: "te vimos acercarte a Messi y tener una conversación, ¿qué le dijiste?"
"Nada importante, le dije que el mundo sabe cómo las autoridades superiores lo ayudan a llegar aquí y que no debería sentirse especial"… pic.twitter.com/Kwh87I2YCD
比寧咸：我對美斯沒有惡意
比寧咸指，自己對美斯沒有惡意：「能和美斯交手是我的榮幸，我對他沒有任何惡意。很顯然，我輸了比賽，這很難過，但能和他比賽仍然是一種榮幸。」不過在社交平台，就如比寧咸所說，有人在此大造文章，稱比寧咸是向美斯說「朗拿度比你好」。但媒體澄清有關說法完全沒有根據。
不過在另一片段，比寧咸在賽後與阿根廷球員發生另一次衝突。當一班阿根廷球員在圍在一起慶祝，在旁邊的比寧咸向背對他的巴高的後腦搧了一巴，事後雙方球員一度對峙。被打的巴高之後立即質問比寧咸的行為，而歷高柏斯（Nico Paz）試圖分開二人。然後老大哥的奧達文迪（Nicolas Otamendi）推開比寧咸後，平息了事件。
😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL— Diario AS (@diarioas) July 15, 2026