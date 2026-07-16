前英格蘭世界盃冠軍去世　法醫證實與頂頭槌有關

正當世界盃在舉行,英格蘭打入了四強。上一次帶領英格蘭奪得世界盃的功臣之一的史迪利斯（Nobby Stiles），經法醫的檢驗後，被裁定死因與多次反覆用頭頂足球有關。

該位前英格蘭國腳，在1966年為英格蘭贏得至今唯一的世界盃冠軍，後來患上腦疾病而嚴重的癡呆，在2020年過身，終年78歲。在英國的一個死因裁判法院中，指史迪利斯生涯頂頭槌達14萬次，神經病理學專家在法庭上指：「我非常確信他多次用頭頂足球導致他的慢性創傷性腦疾病。」高級法醫在報告中指，史迪利斯的死因是阿芸海默症導致，但他的腦創傷也加劇了有關疾病，同時還導致另一種神經退化性疾病和腦血管疾病。」