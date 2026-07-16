世界盃｜威廉王子為英格蘭落敗傷感　呼籲球員要挺起胸膛

一直熱愛足球的英國威廉王子（Prince William），在英格蘭於世界盃四強不敵阿根廷後發出聲明，指英軍在今屆賽事中展示出拼搏的精神，在賽事中取得了輝煌的成績，他呼籲球員應該挺起胸膛。
阿士東維拉球迷的威廉王子，同時是英格蘭足總的贊助人。他透過肯辛頓宮發表聲明表示：「感謝場上和場外的每一個人，感謝你們共同炮製一場精彩絕倫的賽事。」他指英格蘭球員：「你們展現的拼搏精神和信念激勵了我們所有人。這是英格蘭隊在賽事中取得的最輝煌成績。」他呼籲球隊要「挺起胸膛」。
英國皇室也發聲明慰問：「向哈利（卡尼，Harry Kane）和他的團隊表示慰問」，並分享一張英格蘭隊長卡尼神情凝重地擁抱祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的相片。並指：「雖然三獅兵團今日可能正在舔舐傷口，但你們仍然是一個國家的驕傲，你們必將再次崛起。」英國首相施紀賢也發表慰問：「今日的結果不是我們所希望的。但這支英格蘭隊已經付出他們所有。」
Commiserations to Harry and the team. While you Three Lions may be licking your wounds today, you remain the pride of a nation – and will rise again. pic.twitter.com/LQ4feLSJ2V— The Royal Family (@RoyalFamily) July 15, 2026