熱門搜尋:
2026世界盃 DSE放榜2026 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-16 14:30
更新：2026-Jul-16 14:30

世界盃｜威廉王子為英格蘭落敗傷感　呼籲球員要挺起胸膛

分享：
2026 07 09T130623Z 1407194400 RC2CAMACEQ53 RTRMADP 3 BRITAIN ROYALS WILLIAM
adblk4

一直熱愛足球的英國威廉王子（Prince William），在英格蘭於世界盃四強不敵阿根廷後發出聲明，指英軍在今屆賽事中展示出拼搏的精神，在賽事中取得了輝煌的成績，他呼籲球員應該挺起胸膛。

阿士東維拉球迷的威廉王子，同時是英格蘭足總的贊助人。他透過肯辛頓宮發表聲明表示：「感謝場上和場外的每一個人，感謝你們共同炮製一場精彩絕倫的賽事。」他指英格蘭球員：「你們展現的拼搏精神和信念激勵了我們所有人。這是英格蘭隊在賽事中取得的最輝煌成績。」他呼籲球隊要「挺起胸膛」。

adblk5

英國皇室也發聲明慰問：「向哈利（卡尼，Harry Kane）和他的團隊表示慰問」，並分享一張英格蘭隊長卡尼神情凝重地擁抱祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的相片。並指：「雖然三獅兵團今日可能正在舔舐傷口，但你們仍然是一個國家的驕傲，你們必將再次崛起。」英國首相施紀賢也發表慰問：「今日的結果不是我們所希望的。但這支英格蘭隊已經付出他們所有。」

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026季軍戰，法國對英格蘭（am730製圖） 世界盃2026決賽賽程，7月20日西班牙對美斯為首的阿根廷（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026分組賽

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務