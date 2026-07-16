世界盃｜美國網紅IShowSpeed除衫慶祝英格蘭入波　遭阿根廷球迷用杯掟中

美國千萬網紅IShowSpeed，繼續受霍氏電視台的邀請入場看世界盃的比賽。作為基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的球迷，Speed沒有再穿兩邊的球衣，而是穿上英格蘭球衣入場。在安東尼哥頓（Anthony Gordon）入球領先一刻，他興奮得除衫慶祝，不過之後就被阿根廷球迷用杯擲中。

作為C朗狂迷的Speed，今屆以「燈」聞明，多次穿上哪一隊的球衣入場，哪一隊都落敗。他之後試圖穿上比賽對壘兩支球隊混合而成的球衣，不過「燈力」未減，有法國小球迷在四強賽也直指他「着邊隊衰邊隊」，結果「剋死」法國。上場阿根廷對瑞士，他也清楚這說法，試圖穿上阿根廷球衣支持瑞士，不過還是令他反的阿根廷晉級。