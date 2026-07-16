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體育
出版：2026-Jul-16 15:27
更新：2026-Jul-16 15:27

世界盃｜阿根廷再次絕地反勝　美斯老婆開心到喊

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美斯太太與3個兒子在球場觀看四強的比賽。(IG)

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阿根廷在世界盃四強以2:1反勝英格蘭，一直帶着孩子跟隨球隊的美斯（Lionel Messi）太太Antonela Roccuzzo，被拍到在看台上開心都哭起來。

Antonela在之前的幾場比賽就一直帶着與美斯的3個孩子在美國遊走。在阿特蘭大的球場，阿根廷一度落後0:1給英格蘭，處於緣盡決賽的邊沿。不過安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在85分鐘接應美斯的橫傳，禁區頂為阿根廷追平1:1，令阿根廷重燃決賽的希望，而鏡頭在這時拍到在貴賓席上的美斯一家，Antonela更是開心得眼淚從眼眶流出來。而阿根廷之後更在補時階段攻入致勝一球打入決賽。

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Antonela賽後也有社交平台分享與3個兒子在看台的相片，並寫到「感謝上帝，阿根廷加油！進入決賽！」賽後美斯表示，收到了很多人，包括媽媽從阿根廷傳來的照片，顯示在布宜諾斯艾利斯慶祝的人們。」

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美斯太太Antonela Roccuzzo在阿根廷追平後於看台上哭起來。(網上圖片)

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