世界盃｜杜曹龜縮調動英格蘭名宿齊轟　被指犯上修夫基一樣錯誤

英格蘭在世界盃的四強不敵阿根廷，8年來兩度在四強止步。杜曹（Thomas Tuchel）下半場保守的調動惹起作為球評的一眾前英格蘭國腳炮轟，當中包括連尼加（Gary Lineker）與朗尼（Wayne Rooney）兩大歷代射手。 1986年世界盃有份對阿根廷，並為英格蘭從馬勒當拿（Diego Maradona）的球隊腳下追回一球的連尼加，在網台節目直言無法理解杜曹放棄進攻和低位防守的策略：「我們取得入球之後，就開始縮後。然後作出的調動，就再縮得更後。後防線變成5人，然後你們卻說『我們要打低位防守』，而對手恰恰擅長應付這樣防守。這在我看來完全行不通。說實話，這戰術令我震驚。這是一個極差的舉動。我們坐在那裡觀看同一場比賽，卻都說着同樣的話。我對他的戰術完全無法理解，當你對着史上最偉大的球員時，迫緊着他，然後他不斷將球送入禁區。」

朗尼： 不可能次次都能僥倖 朗尼也批評杜曹：「杜曹今日作出的決定，我說實在這就是讓我們付出了代價。如果你是場上的進攻球員，在1:0領先之下，看到領隊的換人調動，你會失去信念，你不可能次次都能僥倖逃得過被懲罰。然後你會開始想『我們準備要縮後這麼久，我們要如何承受過去？』這是會恐慌，是真正恐慌。你不能在領先一球之後就放棄球權，放棄向對手爭取第2球的機會，因為這是你想做的。如果讓這樣有質素的球員包圍着你的禁區控球，很快，或者之後他們就可以入球。」

前英格蘭門將的祖赫特（Joe Hart）也在節目上批評：「我想修夫基（Gareth Southgate）會在家中看這場比賽。他經常被批評在重要關頭領先一球下就退縮防守。但你現在看不到甚麼變，雖然我們對杜曹讚譽有加，但他很快就改變了。我覺得他是在肯定自己不相信自己的球隊，他不認為他們可以再為阿根廷帶來任何打擊。」他再指：「他們回到去他們對墨西哥和挪威的情況，緊守着大門。然而這解放了美斯（Lionel Messi），他在最後15分鐘控制了比賽。當他們取得第1個入球，英格蘭也作出了調查，但比賽走勢已向了一邊發展。」

舒利亞：為杜曹決定付出代價 另一位前鋒的舒利亞（Alan Shearer）也指出：「領隊在今屆賽事中作出了多次奏效的決定，並採用了5人防線的陣式。但在最後的10至15分鐘卻是適得其反，他們逼入困境，完全無法脫身。他們為此付出了代價。」他又指：「這與戰勝挪威或墨西哥不同。他們在控球能力以及進攻對手的能力都不及阿根廷。杜曹很快很快出了自己的牌，然後適得其反了。」 他的前布力般流浪隊友，同為英格蘭前國腳的瑟頓（Chris Sutton）也指出：「這是杜曹執教生涯的災難。他不可能期望對着像阿根廷這種質素的對手，防守30分鐘。這完全責任在教練，他作出調動的，他很消極，所以我要作出的問題是，你如何相信杜曹可以帶領這支球隊向前。」