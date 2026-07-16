世界盃｜英格蘭阿根廷球迷賽後爆衝突　多人被捕後獲釋

今屆世界盃一直獲得美國警察稱許的英格蘭球迷，隨着球隊四強不敵阿根廷後，也終於按耐不住，在阿特蘭大的球場附近與阿根廷球迷爆發衝突。據英國大使館透露有多人被捕，但全部都已經獲釋。
據報道，事件發生在四強賽事之後，在阿特蘭大的平治球場附近的一間英格蘭球迷聚集的酒吧，在一批勝利的阿根廷球迷經過時，雙方作出了挑釁。美國的警察其後介入，在大約兩小時後平息事件。在網上見到的影片，有英格蘭球迷被捕，亦有人血流披臉。有目擊者向媒體透露：「發生了小規模的衝突，一些英格蘭球迷被帶走。警方很快控制了局面，騷亂就平息。」騷亂蔓延到附近的一家愛爾蘭酒吧，但身穿戰術裝備、配備半自動步槍的警察到場後很快回復秩序。
🚨😳 Clashes between Argentina and England fans outside Atlanta Stadium yesterday after the match. 🇦🇷⚔️🏴 pic.twitter.com/C0jWSDasVI— Ultras Clips (@ultras_clips) July 16, 2026
駐美國的英國大使館就證實，有一批球迷一度被扣留，不過在比賽後的傍晚已全部獲釋。在今屆世界盃，英國派出了足球警察到當地協助美國應對可能出現的足球流氓。不過英格蘭球迷在四強前的紀律一直保持良好，在四強前只有不多於20人被捕。然而隨着與有深厚恩怨的阿根廷對賽，有英格蘭球迷帶着福克蘭群島的旗幟挑釁阿根廷球迷，而阿根廷球迷也帶着「馬爾維納斯群島是阿根廷人的」回敬。
除了在美國，英國本土亦發生球迷騷亂，在倫敦有單獨的阿根廷在街頭遭英格蘭球迷包圍，事後警察介入將阿根廷球迷帶上警車前往安全地方。
England and Argentina fans clashing outside the stadium in Atlanta... 🏴🇦🇷 pic.twitter.com/5mogVNOJAR— Football Fights (@Footballfights) July 16, 2026