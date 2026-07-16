世界盃｜英格蘭阿根廷球迷賽後爆衝突　多人被捕後獲釋

今屆世界盃一直獲得美國警察稱許的英格蘭球迷，隨着球隊四強不敵阿根廷後，也終於按耐不住，在阿特蘭大的球場附近與阿根廷球迷爆發衝突。據英國大使館透露有多人被捕，但全部都已經獲釋。

據報道，事件發生在四強賽事之後，在阿特蘭大的平治球場附近的一間英格蘭球迷聚集的酒吧，在一批勝利的阿根廷球迷經過時，雙方作出了挑釁。美國的警察其後介入，在大約兩小時後平息事件。在網上見到的影片，有英格蘭球迷被捕，亦有人血流披臉。有目擊者向媒體透露：「發生了小規模的衝突，一些英格蘭球迷被帶走。警方很快控制了局面，騷亂就平息。」騷亂蔓延到附近的一家愛爾蘭酒吧，但身穿戰術裝備、配備半自動步槍的警察到場後很快回復秩序。