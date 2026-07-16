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體育
出版：2026-Jul-16 18:29
更新：2026-Jul-16 18:29

世界盃｜英格蘭比克福特賽後遺貓紙水壺　阿根廷球員圍埋研究取笑

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阿根廷球員一起研究比克福特的貓紙。(網上圖片)

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世界盃淘汰賽階段對手勢均力敵，有時難免需要12碼分勝負，故此守門員會將對手球員的12碼方式留起來，英格蘭的比克福特（Jordan Pickford）就貼在水壺上。然而在四強落敗後，他似乎遺留了水壺，被發現的阿根廷球員評頭品足，之後哈哈大笑。

在英格蘭隊落敗後，球員匆匆離開球場返回更衣室，而阿根廷球員就留在阿特蘭大球場上慶祝。在球員慶祝後，於球場上發現了英格蘭球員留下來的物品，當中包括守門員比克福特的水壺，水壺上貼了一張長長的「貓紙」引起了阿根廷球員的好奇。他們之後圍起來細閱這張貓紙，確定是對他們射12碼的研究。

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在有關的提示中，指示撲救美斯（Lionel Messi）的12碼，應該先偽裝撲向左邊，之後美斯就會射向右，據報是阿根廷守將馬高斯辛尼斯（Marcos Senesi）在英超教他的。而安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在看了這張貓紙就在苦笑，因為提示說要站中間。

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比克福特留下的水壺與貓紙。(網上圖片)

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