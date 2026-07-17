英超備戰｜曼聯北歐點兵 約戰英冠域斯咸

曼聯共有13名國腳出戰今夏世盃，眾將仍未歸隊，季前賽選擇在北歐作首站，領隊卡域克(Carrick)將以年輕球員為催谷重點，稍後才會在較強陣容，跟歐聯冠軍巴黎聖日耳門等強手「拍跳」。對域斯咸的重點會放在前名將費查(Fletcher)的孖生兒子之一、積克費查(Jack)身上。由於他的兄弟泰拿費查(Tyler)今夏入選蘇格蘭世盃大軍名單，司職中場的積克在季前賽上陣機會將會大增。上季外借侯城的22歲中場杜比高利亞(Toby Collyer)，賽前已重返紅魔訓練，他與前鋒利斯(Lacey)，以及中堅費特歷臣(Fredricson)今夏均會獲得卡域克器重，後兩者已在上季尾的英超獲出場機會。

新季英超尚有一個多月便開鑼，各隊季前備戰陸續展開，來屆重返歐聯的「紅魔」曼聯，今夏熱身賽將約戰不同級數對手；周六晚先在芬蘭赫爾辛基鬥英冠域斯咸，料以年輕小將為主，揭開該隊季前賽序幕。(7月18日23:00開賽)

門將方面，正選比利時的拿文斯(Lammens)剛完成世盃，而副車比恩迪(Bayindir)今夏離隊機會甚高，卡域克日前簽入自由身的列斯聯前守門員卡爾達路(Karl Darlow)，料會跟小將域迪克(Vitek)在北歐之旅輪流上陣。未有出戰世盃的主力，包括麥比奧莫(Mbeumo)及柏德列多古(Patrick Dorgu)，今場有望上陣輕抒腳頭。

今場對手域斯咸上季英冠排第7，這支由「死侍」賴恩雷諾斯(Ryan Reynolds)任聯合班主的神奇球隊，今夏暫時在球員轉會窗未有大動作。該隊在上周六已作首場季前賽，作客0比0和波蘭甲組勁旅克拉科夫，球員狀態有望提升，今場轉戰芬蘭鬥紅魔未必輸蝕。