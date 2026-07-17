世界盃｜哀兵爭季 攞尾彩送主帥 法國有力贏英格蘭

「法英」傳統歐洲宿敵，亦是世界排名第3及第4位球隊對決，今場不只是一場爭季軍戰的安慰獎。法國0比2不敵「傳控大師」西班牙，但整場比賽的數據接近，敗在被對手完全截斷中場補給線；加上主力中堅威廉沙列巴(Saliba)一早傷出。兩大射手基利安麥巴比(Mbappe)及奧士文尼迪比利(Dembele)表現戮力，該仗合共仍有5次攻門，只是技不如人。

法國史上在季軍戰3度出擊，取得2勝1負，今場亦是執教14年、功勳無數的主帥迪甘斯的告別戰。這位法國一代中場猛將，歷來為法國在決賽周領軍26戰取得逾七成半的勝率，今場雖然未必續用一號門將邁治蘭(Maignan)把關，又會由水晶宮中堅麥辛斯拿確斯(Lacroix)扼守中路；但麾下一眾非主力的中前場精兵，仍整裝待發在今場一顯顏色，以讓下任主帥施丹(Zidane)睇辦。PSG雙星巴特利巴高拿(Barcola)及迪斯亞杜伊(Doue)、攻中卓基(Cherki)，以及步大力雄的水晶宮箭頭桑馬迪達(Mateta)，今場有機會向英軍防線全力發炮。