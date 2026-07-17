世界盃｜麥巴比 美斯 分途爭金靴創歷史

來到2026世盃終章，尚有冠軍及季軍戰，個人最高榮譽的金靴獎競逐爭持激烈，4隊當中有6人有力爭霸，更罕有地暫由上屆首兩名射手領先射手榜，基利安麥巴比(Mbappe)與美斯(Messi)，來到今屆「終站」要分途出擊，爭取成就世盃歷史新一頁。

上屆決賽阿根廷鬥到互射12碼打敗法國封王，兩大球星演入球騷。美斯連同加時入2球，但麥巴比更連中三元「埋單」入8球，以1球力壓美斯榮膺金靴獎，一個含金量極高的「安慰獎」。今屆二人均已入8球，美斯連續兩場食白果，但助攻不缺升上今屆榜首，若最終成功捧盃，便有機會成為自1978年的阿根廷名將甘巴斯(Kempes)，以及2002年的巴西射手朗拿度(Ronaldo)後，同奪兩大榮譽的世盃猛將。