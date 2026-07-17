世界盃｜美斯耶馬爾爭標 阿根廷「細」鬥西班牙

世界排名最高兩隊阿根廷及西班牙，將於香港時間周日深夜，在紐約的世盃決賽相遇。西班牙中場統治力強大，滴水不漏，更有超新星耶馬爾(Yamal)逐漸上力；阿根廷由球王美斯(Messi)，與西班牙淵緣匪淺，但今番領軍打衛冕戰，戰意無懈可擊。今場五五波，入球中位數[2.5]球，法定時間料入球不會多。(球賽編號FB3032，7月20日03:00開賽，ViuTV99台直播) 這個決賽組合有新鮮感兼話題多，兩大南美及歐洲勁旅，對上一次在具競爭意義的國際賽交手已是1966年世盃決賽周分組賽，當時阿根廷勝2比1；對上一次交手亦已是2018年的友賽，沒有美斯的阿根廷輸1比6。

兩隊近年各自在「地頭」盡領風騷，美斯自2021年為國「開齋」捧走美洲國家盃後開竅，之後2022年世盃及2024年美洲國家盃盡是囊中物，領軍入決賽例不失手。西班牙雖然唯一一個世盃寶座是2010年，但近年領導歐洲球壇，在2024年封王歐國盃，25年歐國聯決賽只射輸12碼給葡萄牙，近年決賽的法定時間亦未曾失手。 雖然上屆決賽同是南美洲鬥歐洲隊，90分鐘法定時間阿根廷跟法國打成2比2；但其實近屆決賽入球偏少，包括對上兩場南美鬥歐洲的決賽，2002年巴西2比0勝德國，以及2014年德國加時1比0贏有美斯坐鎮的阿根廷。

狂牛7戰僅失1球 「狂牛兵團」今屆7戰只失1球，包括上仗令法國兩大射手食白果，2比0勝出。與球美斯關係密切的超新星耶馬爾，固然是阿根廷防線大患，由重拾勇態的超級防中、隊長洛迪(Rodri)領軍下，狂牛中場搓傳及壓逼屬頂級，美斯要再移右邊「拉空」對手防線，讓中場後上叩關的殺著不易得逞。 阿根廷上仗反攻英格蘭得手，再一次盡顯不撓的戰意。球王美斯帶領下，一眾隊員奮力作戰不知疲倦，以安素費南迪斯(Fernandez)為首的中前場球員，位位善射，成衛冕最強元素。不過，美斯今場必被對手今屆世盃最強左閘古古列拿(Cucurella)盯緊，將成勝負重要關鍵。