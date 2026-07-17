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體育
出版：2026-Jul-17 12:28
更新：2026-Jul-17 12:28

世界盃｜紐約新澤西決賽前受加拿大山火影響　發布空氣質素健康警告

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紐約上空進行無人機表演，為世界盃決賽做準備。(路透社)

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世界盃決賽前，主辦城市的紐約及新澤西，發布了空氣質素健康警告，指因為加拿大的山火令煙霧濃罩紐約地區，呼籲居民減少外出及盡量留在室內。

兩支準備決賽的球隊，西班牙在美國時間的星期三（15日）晚抵達新澤西，球隊在星期星上午進行戶外訓練，空氣質素未受到影響。而阿根廷遲一日踢完四強，他們先留在喬治亞州休息，至星期五才到新澤西訓練。有將參與決賽日表演的舞蹈員父親透露，其女兒在比賽的大都會人壽球場進行綵排：「她傳訊息給我說那邊狀況很差。這很難跳舞，她說你會感受到空氣，很重。」

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因為加拿大的山火，紐約自由神像被煙霧濃罩。(AP) 因為加拿大的山火，紐約受到煙霧濃罩，當地時代廣場有人戴口罩。(AP) 因為加拿大的山火，紐約受到煙霧濃罩，當地時代廣場有人戴口罩。(AP) 因為加拿大的山火，紐約受到煙霧濃罩。(路透社) 因為加拿大的山火，紐約受到煙霧濃罩。(路透社) 因為加拿大的山火，紐約受到煙霧濃罩。(路透社) 因為加拿大的山火，紐約受到煙霧濃罩。(路透社) 因為加拿大的山火，紐約受到煙霧濃罩。(路透社)

料周末有雨驅散濃霧

在星期三晚於紐約舉行的一場女子美職聯（NWSL）賽事，就因為空氣惡劣，比賽按規定在每個半場設下了2次的休息時間。比賽的華盛頓精神球員雯（Trinity Rodman）在賽後表示，空氣質素非常差，如果可以她寧願不進行比賽。她說：「這不是在找藉口，不過我認為兩隊都想『再一次休息、再一次休息、再一次休息』。」

比賽的大都會人壽球場是露天的比賽場地，而目前未有消息世界盃的決賽受到影響。紐約當地預計在星期六會有雨，預計可以有助驅散一些煙霧。在星期四的一場美職聯賽，因為芝加哥地區的空氣質素惡劣，比賽被迫腰斬。該場比賽，前巴塞隆拿前鋒的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）原定是會在主場為芝加哥火焰上陣。

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