世界盃｜紐約新澤西決賽前受加拿大山火影響　發布空氣質素健康警告

世界盃決賽前，主辦城市的紐約及新澤西，發布了空氣質素健康警告，指因為加拿大的山火令煙霧濃罩紐約地區，呼籲居民減少外出及盡量留在室內。

兩支準備決賽的球隊，西班牙在美國時間的星期三（15日）晚抵達新澤西，球隊在星期星上午進行戶外訓練，空氣質素未受到影響。而阿根廷遲一日踢完四強，他們先留在喬治亞州休息，至星期五才到新澤西訓練。有將參與決賽日表演的舞蹈員父親透露，其女兒在比賽的大都會人壽球場進行綵排：「她傳訊息給我說那邊狀況很差。這很難跳舞，她說你會感受到空氣，很重。」