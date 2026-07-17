NBA｜勒邦占士親口說未準備公開決定　蕭華認編排賽程受影響

勒邦占士（LeBron James）在公布離開洛杉磯湖人之後，首次在公眾活動亮相。這位42歲的NBA巨星指自己未準備好公開決定。不過NBA總裁的蕭華（Adam Silver）就坦誠表示，因勒邦占士遲遲未做出決定，賽會在編制賽程上出現困難。 占士在星期四出席美國的一個體育生活年度活動，並參與錄製網上節目。他被印第安納溜馬的夏利貝頓（Tyrese Haliburton）問到：「這裡有沒有決定作出了？」占士回應：「利斯（夏利貝頓），我們剛才在後台談過吧。」夏利貝頓說：「好，是我的錯，是我的錯。」之後占士僅表示：「我不會讓你們等得太耐就是。」夏利貝頓又透露，在得悉勒邦離開湖人後，有試過短訊遊說這位巨星加盟，不過占士只回了兩個大笑的表情符號。

占士又表示，他有看到網上對他的評價：「我在早幾日在社交平台看到，說我可能都是要打附加賽，或者甚麼，好像我不再具有影響力。所以，我一切都知道的，不過這也是一點的動力。」他再向觀眾問想要自己去哪，他說：「哪裡？我聽到是哪裡？我聽到勇士，我又聽到費城、邁亞密？這個叫我去洋基。」

勒邦占士：把過去23年技能和知識傳授給新隊友 之後他被一個11歲男孩問到作為自由球員感受，他表示：「這真是個絕妙的問題，在座的某些媒體人，或許應該向你學習，小伙子。我對自由球員市場有甚麼看法？這顯然是個重大決定。這已經是我生涯第4次成為自由球員。所以，這不僅對我個人而言是個重大決定，對我的家人來說也是，因此到我職業生涯的最後階段，以及我希望在哪度過最後幾年……無論我去哪裡，我都會堅持我天生的領導才能。我會努力融入我加入的球隊，同時也會把我在過去23年積累的所有技能和知識傳授給他們。我了解比賽，我深諳籃球的各方面。」

然而NBA總裁的蕭華就表示，希望勒邦盡快作出決定，因為他的影響力，賽會在制定賽程上有困難：「我們需要完成賽程，但勒邦去哪裡打球會影響賽程。這會影響我們如果制定賽程，包括揭幕戰以及聖誕節賽程，所以我們需要他盡快作出決定。」