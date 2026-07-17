世界盃｜英格蘭球員質疑杜曹戰術　連尼加笑指：可能係德國間諜

英國廣播公司（BBC）報道，有多個消息向他們表示，英格蘭隊中的一些關鍵球員，對球隊於比賽最後階段的表現感到失望。然而杜曹在賽後稱他從沒有計劃要防守到那麼深，稱「去控制比賽和皮球，可能不是我們的基因。」報道至，他們了解到最少有3名資深的球員，在私下抱怨球隊最後階段的做法。他們又指，部份球員相信，是杜曹的戰術和調動，加劇了球隊死守的做法。報道稱有些球員認為，球隊在最後階段應該有更大的壓迫機會，至少要嘗試將阿根廷隊逼離他們的龍門外，即使只是為了給後衛有喘息的機會。

英格蘭球員不同意杜曹

報道表示，其中一位消息人士向他們表示：「他們退縮得太快。」有一些球員認為，球隊在最後階段，本來是可以踢得更大膽和更勇敢。球員覺得不一定要爭取到第2球，但最起碼在承受阿根廷的壓力同時，也為對手進攻時有所顧慮，從而取得平衡。報道指球員慣於接受指令，即使自己可能不認同，而球員似乎對於杜曹的戰術有所疑惑。

前英格蘭射手的連尼加，在他的節目上取笑：「我只是在想杜曹會不會是德國的間諜。我們被人滲透了，我覺得是德國，因為他們目前狀況不好，他們連小組賽都過不了，所以他們派人過來。我的意思只是開玩笑，明顯是個玩笑。不過他在克羅地亞的比賽後說：『如果我們落敗，我們是因為我們踢得太激進、踢出太具攻擊性足球，就會迷失方向。』然而他現在完全相反，不是嗎？我覺得最困惑的是他的球隊，如果他們放手一搏，他們本來有機會的，但我認為他們錯得離譜。」