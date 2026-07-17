名古屋亞運｜香港足球隊公布決選名單　艾里奧以超齡球員參賽

今年9月在日本名古屋舉行的亞運會，上屆四強份子的香港男子足球代表隊公布最後名單。其中40歲的入籍守將艾里奧，會以超齡球員身份參戰。而賽事因為與國際足協東盟盃撞期，港隊將派出前理文主教練的曾昭達領軍。

上屆香港男足在杭州亞運打入四強，創下歷史佳績。今屆賽事港隊雖然之後有傳因為日本要求修改參賽條件，令港隊有傳會失去參賽資格。不過亞州奧委會最後回覆香港足總，表示不會更改，並確定香港隊的參賽資格。因此香港男女足仍可參與名古屋亞運。在香港男隊的決選名單中，東區的守將艾里奧與胡晉銘及顏卓杉，將作為3位超齡球員出賽。而剛加盟理文的米高，與在英國留學杜俊暉同樣入選為港隊前鋒，至於在內地效力的吳宇曦及馬希偉亦有入選。