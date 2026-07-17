名古屋亞運｜香港足球隊公布決選名單　艾里奧以超齡球員參賽

今年9月在日本名古屋舉行的亞運會，上屆四強份子的香港男子足球代表隊公布最後名單。其中40歲的入籍守將艾里奧，會以超齡球員身份參戰。而賽事因為與國際足協東盟盃撞期，港隊將派出前理文主教練的曾昭達領軍。
上屆香港男足在杭州亞運打入四強，創下歷史佳績。今屆賽事港隊雖然之後有傳因為日本要求修改參賽條件，令港隊有傳會失去參賽資格。不過亞州奧委會最後回覆香港足總，表示不會更改，並確定香港隊的參賽資格。因此香港男女足仍可參與名古屋亞運。在香港男隊的決選名單中，東區的守將艾里奧與胡晉銘及顏卓杉，將作為3位超齡球員出賽。而剛加盟理文的米高，與在英國留學杜俊暉同樣入選為港隊前鋒，至於在內地效力的吳宇曦及馬希偉亦有入選。
另外足總表示，由於在9月至10月的國際賽期，大港腳的代表隊將參加在香港舉行的東盟盃比賽，故此主教練的盧比度要留守香港領軍，故此亞運隊交由前理文主教練，在早前考獲亞洲足協最高級職業牌照的曾昭達帶領。
香港亞運隊23人名單：
守門員：陳冠燊、張桂華、潘尚希
後衛：＊艾里奧、宏愷志、郭縉諾、龍梓軒、宋紘毅、曾樂圖、曾以行、嚴啟倬
中場：秦宇灝、李樂謙、馬希偉、＊顏卓彬、趙聡悟、＊胡晉銘
前鋒：杜俊暉、陳傲軒、李俊霆、馬斐、米高、吳宇曦
＊超齡球員