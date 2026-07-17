世界盃｜斯洛文尼亞球證執法決賽　曾涉參與賣淫集團活動被捕

雲錫在星期三（15日）被FIFA宣布任命為星期日世界盃決賽的執法球證。他在今屆賽事執法過3場比賽，分別是分組賽的巴西對摩洛哥、阿爾及利亞對約旦，以及32強墨西哥對厄瓜多爾。在2024年也執法歐聯決賽，2022年的世界盃，阿根廷在首場分組賽輸給沙特阿拉伯也是由他執法。

國際足協（FIFA）確認，今屆世界盃的決賽由斯洛文尼亞的球證雲錫（Slavko Vincic）執法，但英國媒體指，這位國際球證在6年前在一次性派對因為被發現有藥物及賣淫活動而被拘捕。

曾執法阿根廷上屆不敵沙特比賽

不過據英國《每日郵報》揭露，雲錫在2020年於波斯尼亞被拘捕。他當時在波斯尼亞城市比利耶納參與一場商務午宴，卻被一次的突擊行動，與被警察視為賣淫集團首腦一同被拘捕，有關的賣淫集團首腦在1年後認罪，判囚1年。而據當時的報道，警察在有關的活動拘捕了9女26男，並搜獲4包可卡因、10支手槍、3件防彈背心以及逾1萬歐元現金，而雲錫最後因為未有直接參與活動，最後在受查後獲釋。

雲錫之後接受斯洛文尼亞媒體的訪問，否認與涉事團夥有關：「我只是偶然來到這個平房。我有自己的公司，當時在波斯尼亞參加一個商務會議，我接受了午餐邀請，結果卻成了我犯下的最大誤會。我非常後悔。我和我的公司同事們坐在桌邊，突然警察來到，然後就發生那些事。我與被捕的那群人沒有任何關係，我的商業夥伴也一樣。是的，他們真的把我們帶到警局，讓我們作證，結果發現我們根本不認識他們，我們就被放走了。」