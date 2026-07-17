雖然世界盃八強止步，但夏蘭特正式接受湯姆賀倫約食飯邀請，再次令他成為主角。事源「蜘蛛俠」在節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》自爆被夏蘭特「已讀不回」IG私訊。

Tom Holland︰已讀不回讓人感到渺小

主持Jimmy Fallon向這名參演《奧德賽》（The Odyssey）的英國男星展示一則X貼文，內文寫道：「夏蘭特收到湯姆賀倫想約食飯的IG私訊時，根本不知道對方是誰。因為他不看電影，所以以為對方只是個路人。」被問到網上傳聞是否屬實時，「蜘蛛俠」誠實地回答：「對、對，就是這樣。不過老實說，這正是『讓人感到渺小的經驗』（humbling experience），對演員非常重要。你滿心歡喜以為『我要傳訊息給他、約他吃晚餐』，結果對方完全沒回應、沒有任何藉口，連一句『今晚很忙、我要踢波』都沒有，甚麼都沒有。」