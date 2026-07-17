《蜘蛛俠》演員湯姆賀倫（Tom Holland）近日上節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，承認Instagram DM挪威前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），慘遭「已讀不回」兩日。幸好夏蘭特已留言接受共晉晚餐的邀請，為「蜘蛛俠」化解尷尬。
夏蘭特因王老吉廣告、入球能力、趣怪表情以及一把秀髮，在世界盃期間IG追隨者由4,000萬大增至7,050萬，粉絲人數較曼聯、利物浦、阿仙奴、車路士、甚至效力球會曼城更高。
夏蘭特接受Tom Holland晚餐邀請
雖然世界盃八強止步，但夏蘭特正式接受湯姆賀倫約食飯邀請，再次令他成為主角。事源「蜘蛛俠」在節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》自爆被夏蘭特「已讀不回」IG私訊。
Tom Holland︰已讀不回讓人感到渺小
主持Jimmy Fallon向這名參演《奧德賽》（The Odyssey）的英國男星展示一則X貼文，內文寫道：「夏蘭特收到湯姆賀倫想約食飯的IG私訊時，根本不知道對方是誰。因為他不看電影，所以以為對方只是個路人。」被問到網上傳聞是否屬實時，「蜘蛛俠」誠實地回答：「對、對，就是這樣。不過老實說，這正是『讓人感到渺小的經驗』（humbling experience），對演員非常重要。你滿心歡喜以為『我要傳訊息給他、約他吃晚餐』，結果對方完全沒回應、沒有任何藉口，連一句『今晚很忙、我要踢波』都沒有，甚麼都沒有。」
F1摩納哥站 夏蘭特坐對面VIP包廂
Tom Holland透露，他在6月觀賞一級方程式（F1）摩納哥站時萌生聯絡夏蘭特的念頭︰「當時我正在欣賞咸美頓（Lewis Hamilton）比賽，剛好看到他就在對面的VIP包廂，那就碰碰運氣發個訊息吧。」湯姆賀倫開玩笑說：「我從沒想過自己會在全國直播的電視節目上討論這件事。」這名英國演員還幽默表示，鑑於挪威在八強被英格蘭淘汰，笑言「更難與夏蘭特共晉晚餐了」。
幸好25歲的夏蘭特兩日後留言：「接受晚餐邀請 @tomholland2013。雖然遲到了一點😅 地點你選擇就好！」為Tom Holland化解尷尬。