世界盃｜英格蘭比寧咸披露　肯薩斯城隊巴司機贈詩鼓勵

英格蘭在世界盃的四強再次止步，球隊上下當然非常失望。不過主將的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在社交平台上載了一首，由一直接載球隊的美國巴士司機，親手寫下來的詩句「獅子之道」來為球隊打氣。

比寧咸在球隊出局後，星期四就已更新社交平台分享對落敗的感受。他坦言要用言語來表達感情是有點困難，但他決定上載由英格蘭在肯薩斯城交給他們的一首親筆詩來表達。他指：「在昨日和過去幾個星期，我一直在努力尋找合適的詞語來表達我的感受，但我們肯薩斯州的司機這段話，真是說明了一切。」他指：「不要因為這個賽事的結束，終結我們國家所展現的團結與友愛。只要我們團結一致，就能成就偉業……而且我們一定能做到！愛你們！」