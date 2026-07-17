世界盃｜英格蘭比寧咸披露　肯薩斯城隊巴司機贈詩鼓勵

英格蘭在世界盃的四強再次止步，球隊上下當然非常失望。不過主將的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在社交平台上載了一首，由一直接載球隊的美國巴士司機，親手寫下來的詩句「獅子之道」來為球隊打氣。
比寧咸在球隊出局後，星期四就已更新社交平台分享對落敗的感受。他坦言要用言語來表達感情是有點困難，但他決定上載由英格蘭在肯薩斯城交給他們的一首親筆詩來表達。他指：「在昨日和過去幾個星期，我一直在努力尋找合適的詞語來表達我的感受，但我們肯薩斯州的司機這段話，真是說明了一切。」他指：「不要因為這個賽事的結束，終結我們國家所展現的團結與友愛。只要我們團結一致，就能成就偉業……而且我們一定能做到！愛你們！」
巴士司機以詩鼓勵三獅兵團
他之後連同巴士司機Michael Chandler的詩一同上載。詩中說到「獅子是不會張揚，也不追逐群眾的讚美。牠知道，那震撼黑夜的咆哮，源自於恐懼與力量的碰撞。比賽的勝負，並不只在與對手，最真實的較量在於對自身的未知。在優雅地傳球之前，內心必須先贏得比賽。因為力量不僅在於速度，也不僅在於穩穩地踩在地上的每一根鞋釘。它存在於鋼鐵般的意志，去攀上更陡峭的山峰。身體會疲憊，肺部會發緊，雙腿在戰鬥中會變得沉重。然而，堅定的意志拒絕退縮，他們會拖著疲憊的身體重新站了起來。」
有關帖文獲得隊友，包括列斯占士（Reece James）、安東尼哥頓（Anthony Gordon）及佐敦軒達臣（Jordan Henderson）留言支持。隊長哈利卡尼（Harry Kane）之後及分享類似的說話表示雖然阿特蘭大的結果是難以接受，不過他相信英格蘭會捲土重來。有關的詩句是在英格蘭對阿根廷當日所寫，他在最後下款說明自己是「三獅軍團」的巴士司機。