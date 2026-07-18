世界盃｜國際足協料加拿大山不影響決賽　料周末空氣會一度惡化

加拿大山火影響着美國東北部的空氣水平，紐約及新澤西因為煙霧而發出健康警告，不過國際足協（FIFA）與美國白宮方面進行會議，相信天氣不會影響在新澤西舉行的決賽。

美國國家氣象局在星期五（17日）對紐約的天氣於社交平台表示：「今日仍會有煙霧殘留，尤其是在南部地區，但應該比昨日在我們地區的煙霧強度弱一些。煙霧可能會在周六凌晨再次加重。」紐約市緊急管理中心就指空氣水平「對所有人都不健康」。國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）星期五會與美國總統特朗普（Donald Trump）會面，而白宮世界盃小組的安德魯朱利亞尼（Andrew Giuliani）一直有與FIFA保持連繫，並監察着山火的情況。