世界盃｜國際足協料加拿大山不影響決賽　料周末空氣會一度惡化

加拿大山火影響着美國東北部的空氣水平，紐約及新澤西因為煙霧而發出健康警告，不過國際足協（FIFA）與美國白宮方面進行會議，相信天氣不會影響在新澤西舉行的決賽。
美國國家氣象局在星期五（17日）對紐約的天氣於社交平台表示：「今日仍會有煙霧殘留，尤其是在南部地區，但應該比昨日在我們地區的煙霧強度弱一些。煙霧可能會在周六凌晨再次加重。」紐約市緊急管理中心就指空氣水平「對所有人都不健康」。國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）星期五會與美國總統特朗普（Donald Trump）會面，而白宮世界盃小組的安德魯朱利亞尼（Andrew Giuliani）一直有與FIFA保持連繫，並監察着山火的情況。
今屆世界盃兩次受到天氣影響，在法國對伊拉克的比賽，一度休戰超過2小時，而墨西哥對英格蘭的16強，亦因為暴雨延誤1小時開賽。西班牙據報在星期四於情況惡劣的新澤西戶外訓練，中場米基爾馬連奴（Mikel Merino）表示：「對於如世界盃決賽這樣重要的賽事，你應該避免外來因素造成的影響。幸運的是，在足協和世界盃組委會的幫助下，我們對每個細節都非常謹慎。」當地的空氣在星期五有所好轉，而預計星期六會有3.17厘米的雨量。