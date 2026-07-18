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體育
出版：2026-Jul-18 11:41
更新：2026-Jul-18 11:41

世界盃｜美斯可以再贏第9次金球獎？獎項作出了解釋

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美斯出席決賽前的記者會。(美聯社)

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阿根廷再次打入了世界盃的決賽，如果美斯（Lionel Messi）再一次舉起大力神盃，他將是3次出席世界盃決賽又兩度奪冠，追平巴西名將的卡富（Cafu）。因此足球界年底的最高個人殊榮金球獎，討論在非歐洲聯賽效力的美斯，有沒有贏得的資格。

美斯在星期日的決賽再次上陣，就會與巴西前隊長卡富一樣，是3度出戰世界盃的決賽。雖然歷史上有朗拿度（Ronaldo Nazaio）、比利（Pele）、馬圖斯（Lothar Matthaus）與列巴斯基（Pierre Littbarski）曾3次出席世界盃決賽，不過他們都因為年輕、受傷或其他原因，在其中1次的決賽未能上陣，因此能3次上陣，就只有卡富以及星期日的美斯。卡富在1994、1998以及2002年的決賽上陣，在1994及2002年奪得冠軍。而美斯在2014年及2022年都有上陣，今屆就看他能否追上卡富。

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至於8次贏過的金球獎，大會透過社交平台解釋美斯有沒有贏得第9次的機會。獎項表示，金球獎在1956年由《法國足球》創辦,當是只向在歐洲聯賽效力的歐洲最佳球員頒發。至1995年，獎項推至全球，不過仍只有在歐洲聯賽效力的球員才有機會獲得。至2007年，金球獎取消了所有的限制，它會頒發給全球最佳的球員，不設限制。他們又指，2023年美斯是唯一在非歐洲聯賽效力，而又獲得金球獎的球員，然而因為金球獎是以賽季計算，美斯獲獎的一年，是以他在2022至23年賽季在巴黎聖日耳門效力的表現為參考。賽會指，在技術上非歐洲聯賽球員是有機會取得金球緻，而事實上在女子金球獎確實有頒發過非歐洲聯賽球員的歷史，在2019年，在美國西雅圖女王效力的拉賓諾（Megan Rapinoe），是首位非歐洲聯賽的金球獎得主。

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