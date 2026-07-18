世界盃｜美斯可以再贏第9次金球獎？獎項作出了解釋

阿根廷再次打入了世界盃的決賽，如果美斯（Lionel Messi）再一次舉起大力神盃，他將是3次出席世界盃決賽又兩度奪冠，追平巴西名將的卡富（Cafu）。因此足球界年底的最高個人殊榮金球獎，討論在非歐洲聯賽效力的美斯，有沒有贏得的資格。

美斯在星期日的決賽再次上陣，就會與巴西前隊長卡富一樣，是3度出戰世界盃的決賽。雖然歷史上有朗拿度（Ronaldo Nazaio）、比利（Pele）、馬圖斯（Lothar Matthaus）與列巴斯基（Pierre Littbarski）曾3次出席世界盃決賽，不過他們都因為年輕、受傷或其他原因，在其中1次的決賽未能上陣，因此能3次上陣，就只有卡富以及星期日的美斯。卡富在1994、1998以及2002年的決賽上陣，在1994及2002年奪得冠軍。而美斯在2014年及2022年都有上陣，今屆就看他能否追上卡富。