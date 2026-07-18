世界盃｜英格蘭杜曹稱承擔責任　鼓勵球隊放下悲痛爭取季軍

領先下被阿根廷反勝，四強止步的英格蘭，領隊杜曹（Thomas Tuchel）在季軍戰的記者會上表示會承擔責任，而球隊在返回肯薩斯城的基地後，他鼓勵球員放下悲傷，爭取最後一仗取勝。 英格蘭將在邁亞密與另一支四強落敗的法國交手，杜曹在賽前的記者會被問及在對阿根廷的最後35分鐘死守問題。他表示：「如果你問我有沒有後悔我的決定，如果這是你的問題，那我沒有後侮自己的決定。我覺得那時比賽的狀況發生了變化，我盡力在幫助球隊。我作出了幾個決定，相信自己的直覺、經驗以及競爭的相法，我作出的決定是為幫球隊以及取得成績，只是我們沒有取得好結果。所以我會承擔，當然要為這些決定負責。如果沒能幫助球隊，我才會後悔，我後悔自己沒有作出回應。」他指，在這樣的比賽沒有人需要受批評：「對我而言，沒有人應該受批評。不過如你要找人責備，那我負這個責任，因為我是主教練。」

再被問及將前鋒的哈利卡尼（Harry Kane）也放到防守位置，他表示：「你意思是甚麼？像最後的30分鐘？為甚麼我們要在低位防守。很好，那你想在那裡防守，我們那時不夠活躍。」他指球隊阿根廷在英格蘭入球後氣勢很好：「他們作出了很多進攻上的轉變，有很多進攻的球員。我們沒法阻止他們傳中，阻止不到人們殺入禁區，所以我決定要5個後衛，在場上有更多的闊度，更接近傳中的人。我們只是變得更被動，而阿根廷，他們找到了另一種方式，找到了前進的氣勢。我們是在四強對衞冕冠軍，我們85分鐘領先1:0，我們是對着世界上最好的球員，而我們輸1:2，這是很痛。」

對墨西哥挪威體能付出大 有記者質問杜曹，指英格蘭球員在身體質素的表現上，對阿根廷的比賽比對剛果民主共和國差，他指英格蘭在高原10人應該對墨西哥以及在酷熱下擊敗挪威，付出的比他們想像的多：「球員在每場比賽都拼盡全力。如果你看到數據下降，那肯定是有原因，不過他們的鬥志非常高昂。」 據英國廣播公司（BBC）報道，杜曹在返回英格蘭的基地後，向球員作出鼓勵的講話，表示希望球員能盡快放下四強落敗的悲痛，爭取在最後一場的勝利。如果英格蘭在季軍戰擊敗法國，以第3名完成，仍會是英格蘭自1966年的冠軍以來，在世界盃決賽周的最好成績。