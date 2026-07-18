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體育
出版：2026-Jul-18 14:17
更新：2026-Jul-18 14:17

世界盃｜美國主辦城市啤酒銷量增加　商會冀挽救銷情

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美國世界盃主辦城市指，賽事期間啤酒的銷情增加。(路透社)

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世界盃期間，美國的主辦城市表示，啤酒的銷售量急升，其中費城指，6場比賽他們賣出29萬罐啤酒。北美近年啤酒銷量都出現下跌，未知世界盃能否為他們扭轉劣勢。

據美國的釀酒商會表示，美國的啤酒銷量在過去10年一直急速下跌，加拿大也出現同樣的情況，而歐洲的釀酒商會，也表示在歐盟也出現同樣情況。據ESPN報道，消費者因應健康理由，減少購買普通啤酒，美國蓋洛普民調在去年的調查，去年首次超過一半，達53%受訪者認為，每日飲1至2杯酒有損健康。雖然不少海外球迷對美國的酒水價格震驚，但美國的啤酒協會表示，在世界盃首4個星期，在主辦城市的酒吧、餐廳、球場及售賣啤酒的地方，銷量較去年同期增長14%，而即使在其他非主辦城市，全美國也增長4%。

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在波士頓生產啤酒的Jim Koch表示，在蘇格蘭球迷抵達的首日，他們已經需要2次緊急補充啤酒。他指：「有一段時間，我們每12秒就需要倒一杯啤酒。真是太好了！」他更指：「我沒看到有人在玩手機，他們手裡都拿着啤酒，互相聊天。他們正在做飲啤酒應該做的事，那就是與人們一同享受。」啤酒的銷售在一些地方在世界盃結束也預期下跌，墨西哥與巴西出局後在當地也出現下跌，而美國的酒商仍希望人們繼續為運動員聚集及喝采，迎接2028年的洛杉磯奧運。

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