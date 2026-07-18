世界盃｜美國主辦城市啤酒銷量增加　商會冀挽救銷情

世界盃期間，美國的主辦城市表示，啤酒的銷售量急升，其中費城指，6場比賽他們賣出29萬罐啤酒。北美近年啤酒銷量都出現下跌，未知世界盃能否為他們扭轉劣勢。

據美國的釀酒商會表示，美國的啤酒銷量在過去10年一直急速下跌，加拿大也出現同樣的情況，而歐洲的釀酒商會，也表示在歐盟也出現同樣情況。據ESPN報道，消費者因應健康理由，減少購買普通啤酒，美國蓋洛普民調在去年的調查，去年首次超過一半，達53%受訪者認為，每日飲1至2杯酒有損健康。雖然不少海外球迷對美國的酒水價格震驚，但美國的啤酒協會表示，在世界盃首4個星期，在主辦城市的酒吧、餐廳、球場及售賣啤酒的地方，銷量較去年同期增長14%，而即使在其他非主辦城市，全美國也增長4%。