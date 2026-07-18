世界盃｜美斯提及與耶馬爾洗澡照：真不可思議

世界盃的決賽，阿根廷的美斯（Lionel Messi）會對上西班牙的耶馬爾（Lamine Yamal）。二人19年前的一張合照再次被提起，美斯在問及這張照片時，表示真的不可思議，想不到當日的嬰兒，今日成為了世界最好的球員之一，並且與他在世界盃的決賽交手。

美斯出席決賽的賽前記者會，提及了那張2007年的相片：「那相片真是不可思議。我拍的時候他還是個嬰兒，然後我們一起去踢世界盃了，真是很瘋狂。」對於這位當日的嬰兒，美斯指：「他現在是世界上其中一個最好的球員了，我會祝他好運，因為他的成功會是巴塞隆氧的成功，我們將留住他並讓他保持最好狀態。西班牙是出色的隊伍，不只是他，然而我們也有自己的武器。」不過美斯續說：「他是個偉大的球員，是全球的球星。他只有19歲，還有整個球員生涯等待他，我希望他一切安好，但我們也會不惜一切確保他今次贏不到冠軍。」