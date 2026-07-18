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體育
出版：2026-Jul-18 14:38
更新：2026-Jul-18 14:38

世界盃｜美斯提及與耶馬爾洗澡照：真不可思議

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美斯在2007年抱着只有6個月大的耶馬爾。(美聯社)

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世界盃的決賽，阿根廷的美斯（Lionel Messi）會對上西班牙的耶馬爾（Lamine Yamal）。二人19年前的一張合照再次被提起，美斯在問及這張照片時，表示真的不可思議，想不到當日的嬰兒，今日成為了世界最好的球員之一，並且與他在世界盃的決賽交手。

美斯出席決賽的賽前記者會，提及了那張2007年的相片：「那相片真是不可思議。我拍的時候他還是個嬰兒，然後我們一起去踢世界盃了，真是很瘋狂。」對於這位當日的嬰兒，美斯指：「他現在是世界上其中一個最好的球員了，我會祝他好運，因為他的成功會是巴塞隆氧的成功，我們將留住他並讓他保持最好狀態。西班牙是出色的隊伍，不只是他，然而我們也有自己的武器。」不過美斯續說：「他是個偉大的球員，是全球的球星。他只有19歲，還有整個球員生涯等待他，我希望他一切安好，但我們也會不惜一切確保他今次贏不到冠軍。」

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西班牙的隊友米基爾馬連奴（Mikel Merino）也提到這張相：「第一次見之時我還以為是AI合成，我不覺得這是真的。難以置信的是，兩位史上最優秀的球員，希望拉明（耶馬爾）未來也能成為其中之一，竟然分享這樣一張照片。希望我們能看到一場精彩的決賽，兩位主角都能發揮出最佳水平，為所有球迷帶來一場精彩的比賽。」

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