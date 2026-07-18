熱門搜尋:
2026世界盃 禁煙 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-18 16:15
更新：2026-Jul-18 16:15

香港跳繩邀請錦標賽開鑼　Lokman將現身為健兒打氣

分享：
香港跳繩邀請錦標賽 2026(7)
adblk4

由中國香港跳繩總會舉辦的「香港跳繩邀請錦標賽2026」，今年獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證，並獲文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署及香港賽馬會慈善信託基金全力支持，17日上演多場個人賽，焦點賽事「中國香港跳繩總會29周年紀念盃」，由黃天佑及王巧兒分別奪得男、女子組冠軍。

在7月15日展開的「香港跳繩邀請錦標賽2026」，17日迎來首個高潮，其中焦點賽事是「中國香港跳繩總會29周年紀念盃」，講求運動員速度耐力兼備，結果黃天佑以速度賽115下及耐力賽 543下，總分658的成績，榮膺男子組最佳選手；王巧兒則以速度賽107下及耐力賽496下，總分 603的成績，奪得女子組最佳選手。

adblk5
香港跳繩邀請錦標賽 2026 香港跳繩邀請錦標賽 2026(1) 香港跳繩邀請錦標賽 2026 黃天佑(左)、王巧兒(右) 香港跳繩邀請錦標賽 2026(2) 香港跳繩邀請錦標賽 2026(3) 香港跳繩邀請錦標賽 2026(4) 香港跳繩邀請錦標賽 2026(5) 香港跳繩邀請錦標賽 2026(6) 香港跳繩邀請錦標賽 2026(7) 香港跳繩邀請錦標賽 2026(8) 香港跳繩邀請錦標賽 2026(9) 香港跳繩邀請錦標賽 2026(10) 香港跳繩邀請錦標賽 2026(12) 香港跳繩邀請錦標賽 2026(13) 香港跳繩邀請錦標賽 香港跳繩邀請錦標賽 2026(11)

芭蕾舞團帶來精彩演出

本屆賽事更首度將「世界交互繩邀請賽」（Double Dutch Contest World Invitational, 簡稱 DDCWI）移師香港舉行。屆時將雲集法國、日本、南韓、泰國、美國等頂尖國際選手，與中國香港精英運動員同場較量。本屆賽事亦將於 Olympics.com 作全球轉播。

大會於7月19日將舉行盛大的開幕典禮，以及港隊參加亞洲錦標賽的授旗禮。屆時香港芭蕾舞團將帶來精彩的《香港跳起》舞蹈演出；此外，MIRROR成員楊樂文（Lokman）亦將親臨現場，為中國香港代表隊隊員打氣並與運動員交流。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務