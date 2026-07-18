香港跳繩邀請錦標賽開鑼　Lokman將現身為健兒打氣

由中國香港跳繩總會舉辦的「香港跳繩邀請錦標賽2026」，今年獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證，並獲文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署及香港賽馬會慈善信託基金全力支持，17日上演多場個人賽，焦點賽事「中國香港跳繩總會29周年紀念盃」，由黃天佑及王巧兒分別奪得男、女子組冠軍。

在7月15日展開的「香港跳繩邀請錦標賽2026」，17日迎來首個高潮，其中焦點賽事是「中國香港跳繩總會29周年紀念盃」，講求運動員速度耐力兼備，結果黃天佑以速度賽115下及耐力賽 543下，總分658的成績，榮膺男子組最佳選手；王巧兒則以速度賽107下及耐力賽496下，總分 603的成績，奪得女子組最佳選手。