世界盃｜西班牙拿樸迪批阿根廷球員粗野　教練相信球證公正執法

世界盃的決賽香港時間星期一（20日）的凌晨展開。對於今屆的球證爭議，西班牙的守將拿樸迪（Aymeric Laporte）提到阿根廷球員「喜歡在對手身上留下印記」，不過教練迪拉富恩迪（Luis de la Fuente）相信球證不會偏幫阿根廷。而今次決賽的球證，是來自歐洲的斯洛文尼亞。

拿樸迪在賽前接受西班牙《馬卡報》提及阿根廷球員：「裁判的工作就是要控制場面，避免失控。如果一兩個球員被容許以這種方式，比賽就會走向混亂。我一點也不擔心比賽中的侵略性行為。只要在球例的範圍內，球證也盡職盡責，我就沒意見。事實上，近期一些比賽的一些事情讓我們有點驚訝的，像這樣的剷球也被容許。特別是阿根廷，他們球隊好像喜歡在對手身上留下印記，這種事情在足球是不容許，特別在重要的比賽，因為這會令你不安和令你憤怒。」