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體育
出版：2026-Jul-18 15:05
更新：2026-Jul-18 15:05

世界盃｜西班牙拿樸迪批阿根廷球員粗野　教練相信球證公正執法

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美斯與球證討論。(路透社)

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世界盃的決賽香港時間星期一（20日）的凌晨展開。對於今屆的球證爭議，西班牙的守將拿樸迪（Aymeric Laporte）提到阿根廷球員「喜歡在對手身上留下印記」，不過教練迪拉富恩迪（Luis de la Fuente）相信球證不會偏幫阿根廷。而今次決賽的球證，是來自歐洲的斯洛文尼亞。

拿樸迪在賽前接受西班牙《馬卡報》提及阿根廷球員：「裁判的工作就是要控制場面，避免失控。如果一兩個球員被容許以這種方式，比賽就會走向混亂。我一點也不擔心比賽中的侵略性行為。只要在球例的範圍內，球證也盡職盡責，我就沒意見。事實上，近期一些比賽的一些事情讓我們有點驚訝的，像這樣的剷球也被容許。特別是阿根廷，他們球隊好像喜歡在對手身上留下印記，這種事情在足球是不容許，特別在重要的比賽，因為這會令你不安和令你憤怒。」

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迪拉富恩迪出席賽前的記者會。(美聯社)

迪拉富恩迪為史卡朗尼導師

迪拉富恩迪與洛迪卡斯簡迪（Rodri）出席賽前的記者會，迪拉富恩迪表示：「我尊重每一個人的意見，我會說對阿根廷充滿敬意，他們是美洲以及世界的冠軍。我是由衷敬佩他們，而且更加敬佩他們。」他續說：「星期日我們將欣賞到一場精彩的比賽，兩支強大的國家隊，在態度和天賦方面都非常相似。我認為這將是一場精彩絕倫的決賽，每支球隊都會盡力控制比賽節奏。我相信西班牙和阿根廷都會制定一套以天賦和精湛球技為核心的戰術。球證也會盡職盡責地執法，確保比賽達到世界盃決賽應有的水準。」

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阿根廷主教練的史卡朗尼（Lionel Scaloni）在記者會提及與迪拉富恩迪的關係，在2017年史卡朗尼考取職業牌照時，迪拉富恩迪是他的導師：「他知道我的個人觀點。我們是朋友，但不代表他知道我在足球上所想的事。我們真的沒有討論過比賽的風格，我們都做着同樣的方式去比，就是盡量取得控球。希望星期日的比賽會是一場精彩賽事。」

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