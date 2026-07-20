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體育
出版：2026-Jul-20 10:15
更新：2026-Jul-20 10:15

世界盃｜特朗普：史上最成功　FIFA曾提議中美共同主辦

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美國總統特朗普。（圖／路透社）

美國總統特朗普。（圖／路透社）

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2026年世界盃來到尾聲，美國總統特朗普（Donald Trump）大讚本屆是「史上最成功的體育賽事」，並語出驚人表示，國際足協（FIFA）主席曾提出「中美共同主辦」構想。

「我當時還以為他們瘋了」

綜合外媒報道，國際足球總會（FIFA）17日在紐約舉辦官方招待會，特朗普親自出席，而地點不但選在特朗普名下的「特朗普大廈（Trump Tower）」舉行，現場並播放特朗普競選造勢最愛的經典歌曲《Y.M.C.A.》，特朗普出現後，與國際足總會長恩芬天奴（Gianni Infantino）熱情握手互動。

特朗普在致詞時表示，自己首次執政期間，得知2018年世界盃將由美國主辦時，曾感到十分意外：「我當時還以為他們瘋了，因為美國並不是一個足球國家。」隨後，特朗普又再提2020年美國總統大選，拒絕承認敗選，並重申選舉存在「舞弊」。

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伊朗局勢，伊朗公布13人刺殺名單，包括特朗普、內塔尼亞胡，以及一名女性。(X) 美國總統特朗普8日在土耳其安卡拉出席北約會議。（圖／美聯社） 伊朗局勢 特朗普與習近平在北京人民大會堂合照。（路透社資料圖片） 世界盃，特朗普將出席決賽，阿根廷總統稱迷信不到場。 違法都要推？特朗普肖像1美元硬幣秋季發行。(AP) 違法都要推？特朗普肖像1美元硬幣秋季發行。(AP)

「我本不應該站在這裏」

特朗普說，如果當時他順利連任，依據美國總統任期限制，自己本應於2025年卸任：「我本不應該站在這裏，或許這就是命運的安排。」特朗普並透露，恩芬天奴曾向他提出一項未來構想：「他曾跟我談過，未來由中國和美國共同舉辦世界盃。」

此外，特朗普再次替美國隊前鋒科連拿巴洛根（Folarin Balogun）抱不平，質疑其遭紅牌驅逐的判決，並證實曾親自致電恩芬天奴，希望重新檢視球員停賽處分。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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