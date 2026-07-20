世界盃｜特朗普：史上最成功　FIFA曾提議中美共同主辦

2026年世界盃來到尾聲，美國總統特朗普（Donald Trump）大讚本屆是「史上最成功的體育賽事」，並語出驚人表示，國際足協（FIFA）主席曾提出「中美共同主辦」構想。

「我當時還以為他們瘋了」

綜合外媒報道，國際足球總會（FIFA）17日在紐約舉辦官方招待會，特朗普親自出席，而地點不但選在特朗普名下的「特朗普大廈（Trump Tower）」舉行，現場並播放特朗普競選造勢最愛的經典歌曲《Y.M.C.A.》，特朗普出現後，與國際足總會長恩芬天奴（Gianni Infantino）熱情握手互動。

特朗普在致詞時表示，自己首次執政期間，得知2018年世界盃將由美國主辦時，曾感到十分意外：「我當時還以為他們瘋了，因為美國並不是一個足球國家。」隨後，特朗普又再提2020年美國總統大選，拒絕承認敗選，並重申選舉存在「舞弊」。