世界盃｜美斯與馬勒當拿的重疊軌跡　未竟衛冕世盃之志留憾

隨著終場哨子聲響起，阿根廷球員紛紛癱倒在草地上。0:1的賽果無情地宣告「藍白軍團」衛冕夢碎，也代表著美斯（Lionel Messi）未能在其職業生涯的最後階段，完成世界盃兩連霸的終極神話。 一個征服了足球世界、手握無數榮譽的球王，真的能在39歲高齡打破宿命帶領球隊成功衛冕嗎？美斯和他的阿根廷隊友用120分鐘的汗水與遺憾告訴大家：「差了一步。」

歷史命運的殘酷巧合 重疊馬勒當拿的亞軍軌跡 命運的軌跡，有時驚人地相似。回望阿根廷足球史，傳奇球王馬勒當拿（Diego Maradona）在1986年以一人之力帶領國家隊登頂；四年後的1990年意大利世界盃，他再次帶領球隊殺入決賽，卻在羅馬奧林匹克體育場以0:1飲恨不敵西德，無緣衛冕。 36年後，美斯早已在2022年卡塔爾世界盃圓夢奪冠，奠定球王地位。然而在四年後的今天，歷史竟然在決賽舞台上完全重演—同樣是以衛冕冠軍身份殺入決賽，同樣在決賽戰至最後關頭，同樣是以0:1的賽果與大力神盃擦身而過。美斯與馬勒當拿這兩代阿根廷球王，在相隔36年的時空裡，軌跡完美重疊，同樣帶著亞軍的遺憾，未能達成衛冕世盃的未竟之志。

這項衛冕魔咒自1962年的巴西隊後，至今仍未有球隊能夠打破。強如美斯，在宿命面前亦只能俯首。

歷史命運的殘酷巧合 重疊馬勒當拿的亞軍軌跡（網上圖片）

決賽臨門一腳未竟全功 美斯落寞身影令人動容 在今場決賽中，阿根廷面對西班牙圍攻全場受壓，更有中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）領紅被逐。隨著西班牙在加時下半場憑著費倫托利斯（Ferran Torres）把握一次機會破網，阿根廷最終以一球憾負。 年屆39歲的美斯賽後站在球場中央，看著對手慶祝奪冠，他的眼神顯得無比落寞，這一幕與當年馬勒當拿看著西德隊捧盃的畫面如出一轍。

Leo Messi, in tears after the game. 🥺 pic.twitter.com/4kqIBjf6MQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026