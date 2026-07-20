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體育
出版：2026-Jul-20 06:58
更新：2026-Jul-20 06:58

世界盃｜美斯與馬勒當拿的重疊軌跡　未竟衞冕之志留憾

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世界盃｜美斯與馬勒當拿的重疊軌跡　未竟衛冕世盃之志留憾（路透社）

世界盃｜美斯與馬勒當拿的重疊軌跡　未竟衛冕世盃之志留憾（路透社）

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隨著終場哨子聲響起，阿根廷球員紛紛癱倒在草地上。0:1的賽果無情地宣告「藍白軍團」衞冕夢碎，也代表著美斯（Lionel Messi）未能在其職業生涯的最後階段，完成世界盃兩連霸的終極神話。

一個征服了足球世界、手握無數榮譽的球王，真的能在39歲高齡打破宿命帶領球隊成功衞冕嗎？美斯和他的阿根廷隊友用120分鐘的汗水與遺憾告訴大家：「差了一步。」

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歷史命運的殘酷巧合　重疊馬勒當拿的亞軍軌跡

命運的軌跡，有時驚人地相似。回望阿根廷足球史，傳奇球王馬勒當拿（Diego Maradona）在1986年以一人之力帶領國家隊登頂；四年後的1990年意大利世界盃，他再次帶領球隊殺入決賽，卻在羅馬奧林匹克體育場以0:1飲恨不敵西德，無緣衞冕。

36年後，美斯早已在2022年卡塔爾世界盃圓夢奪冠，奠定球王地位。然而在四年後的今天，歷史竟然在決賽舞台上完全重演—同樣是以衛冕冠軍身份殺入決賽，同樣在決賽戰至最後關頭，同樣是以0:1的賽果與大力神盃擦身而過。美斯與馬勒當拿這兩代阿根廷球王，在相隔36年的時空裡，軌跡完美重疊，同樣帶著亞軍的遺憾，未能達成衞冕世盃的未竟之志。

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這項衞冕魔咒自1962年的巴西隊後，至今仍未有球隊能夠打破。強如美斯，在宿命面前亦只能俯首。

歷史命運的殘酷巧合　重疊馬勒當拿的亞軍軌跡（網上圖片）

歷史命運的殘酷巧合　重疊馬勒當拿的亞軍軌跡（網上圖片）

決賽臨門一腳未竟全功　美斯落寞身影令人動容

在今場決賽中，阿根廷面對西班牙圍攻全場受壓，更有中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）領紅被逐。隨著西班牙在加時下半場憑著費倫托利斯（Ferran Torres）把握一次機會破網，阿根廷最終以一球憾負。

年屆39歲的美斯賽後站在球場中央，看著對手慶祝奪冠，他的眼神顯得無比落寞，這一幕與當年馬勒當拿看著西德隊捧盃的畫面如出一轍。

世界盃2026走線圖（am730製圖） 世界盃2026走線圖（am730製圖）
世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026決賽賽程，7月20日西班牙對美斯為首的阿根廷（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026分組賽

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