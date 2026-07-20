世界盃｜半場騷首度上演　大細哨揸車送麥當娜入場　休息時間長達27分鐘

世界盃｜半場騷首度上演 休息時間長達27分鐘 大細哨揸車送麥當娜入場（路透社）

今屆美加墨世界盃決賽由西班牙大戰阿根廷，國際足協（FIFA）早前宣佈將在決賽的半場休息期間，首度於世盃賽場引入「半場騷」（Half-Time Show），更邀得流行天后麥當娜（Madonna）、Shakira、韓國天團BTS及Justin Bieber聯袂上陣。

世界盃半場表演

半場表演非新鮮事 今年歐聯決賽已有先例 體育賽事結合音樂表演並非新鮮事，美式足球超級碗（Super Bowl）自1967年起便設有半場騷，並成為全球娛樂盛事，而歐聯決賽於近年亦加入半場騷，今年歐聯決賽則由美國搖滾樂團The Killers演出。 今次世界盃決賽的半場表演由英國樂隊Coldplay主音Chris Martin親自策劃，據國際足協透露，所有參演巨星均是義務獻唱，不收取任何酬勞。

「大細哨」驚喜現身 開車送麥當娜入場 於半場完結後7分鐘，半場騷正式展開，打頭陣的是麥當娜，由兩大巴西傳奇「大哨」朗拿度（Ronaldo）及「細哨」朗拿甸度（Ronaldinho）開車這名美國傳奇流行天后入球場。 緊隨其後的是韓國天團BTS，演唱大熱作品《Dynamite》。

Justin Bieber自彈自唱 Shakira勁歌熱舞 之後鏡頭帶到大熱足球影集《Ted Lasso》男主角Jason Sudeikis讀白，介紹加拿大歌手Justin Bieber入場，手持結他自彈自唱演唱作品《Everything Hallelujah》，更加為世盃一改歌詞，以一句「It's the World Cup Hallelujah」完成演出。 半場騷又怎少得今屆世盃主題曲《Dai Dai》，主唱Shakira及Burna Boy出場勁歌熱舞，最後半場騷以各個演出單位與來自世界各地的小朋友大合唱《We Believe in Love》作結。

大製作的半場表演當然費時，整個半場休息時段長達27分鐘，與一貫的15分鐘半場休息幾乎長了一倍。