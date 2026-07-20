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體育
出版：2026-Jul-20 04:41
更新：2026-Jul-20 04:41

世界盃｜半場騷首度上演　大細哨揸車送麥當娜入場　休息時間長達27分鐘

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世界盃｜半場騷首度上演　休息時間長達27分鐘　大細哨揸車送麥當娜入場（路透社）

世界盃｜半場騷首度上演　休息時間長達27分鐘　大細哨揸車送麥當娜入場（路透社）

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今屆美加墨世界盃決賽由西班牙大戰阿根廷，國際足協（FIFA）早前宣佈將在決賽的半場休息期間，首度於世盃賽場引入「半場騷」（Half-Time Show），更邀得流行天后麥當娜（Madonna）、Shakira、韓國天團BTS及Justin Bieber聯袂上陣。

半場騷首度上演長達27分鐘　大細哨揸車送麥當娜入場（路透社） 半場騷首度上演長達27分鐘　大細哨揸車送麥當娜入場（路透社） 半場騷首度上演長達27分鐘　大細哨揸車送麥當娜入場（路透社） 半場騷首度上演長達27分鐘　大細哨揸車送麥當娜入場（路透社） 半場騷首度上演長達27分鐘　大細哨揸車送麥當娜入場（路透社）

世界盃半場表演

半場表演非新鮮事　今年歐聯決賽已有先例

體育賽事結合音樂表演並非新鮮事，美式足球超級碗（Super Bowl）自1967年起便設有半場騷，並成為全球娛樂盛事，而歐聯決賽於近年亦加入半場騷，今年歐聯決賽則由美國搖滾樂團The Killers演出。

今次世界盃決賽的半場表演由英國樂隊Coldplay主音Chris Martin親自策劃，據國際足協透露，所有參演巨星均是義務獻唱，不收取任何酬勞。

今屆世盃主題曲主唱Shakira當然會在半場騷演出。（路透社）

今屆世盃主題曲主唱Shakira當然會在半場騷演出。（路透社）

「大細哨」驚喜現身　開車送麥當娜入場

於半場完結後7分鐘，半場騷正式展開，打頭陣的是麥當娜，由兩大巴西傳奇「大哨」朗拿度（Ronaldo）及「細哨」朗拿甸度（Ronaldinho）開車這名美國傳奇流行天后入球場。

緊隨其後的是韓國天團BTS，演唱大熱作品《Dynamite》。

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Justin Bieber自彈自唱　Shakira勁歌熱舞

之後鏡頭帶到大熱足球影集《Ted Lasso》男主角Jason Sudeikis讀白，介紹加拿大歌手Justin Bieber入場，手持結他自彈自唱演唱作品《Everything Hallelujah》，更加為世盃一改歌詞，以一句「It's the World Cup Hallelujah」完成演出。

半場騷又怎少得今屆世盃主題曲《Dai Dai》，主唱Shakira及Burna Boy出場勁歌熱舞，最後半場騷以各個演出單位與來自世界各地的小朋友大合唱《We Believe in Love》作結。

Justin Bieber自彈自唱　Shakira勁歌熱舞（路透社） Justin Bieber自彈自唱　Shakira勁歌熱舞（路透社） Justin Bieber自彈自唱　Shakira勁歌熱舞（路透社） Justin Bieber自彈自唱　Shakira勁歌熱舞（路透社）

大製作的半場表演當然費時，整個半場休息時段長達27分鐘，與一貫的15分鐘半場休息幾乎長了一倍。

世界盃2026走線圖（am730製圖） 世界盃2026走線圖（am730製圖）
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