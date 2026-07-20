世界盃｜美斯衞冕夢碎！西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠

阿根廷全場受壓，更有中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）領紅被逐，西班牙憑著費倫托利斯（Ferran Torres）於加時階段一箭定江山，以一球小勝阿根廷奪得大力神盃，美斯未能帶領阿根廷圓衞冕夢。

世界盃終極一戰落幕！決賽由應屆美洲國家盃冠軍阿根廷大戰應屆歐洲國家盃冠軍西班牙，堪稱足球場上的強強對決。

甫開賽西班牙於控球權佔先，不過兩隊始終比較保守，均未能製造到具威脅埋門。美斯上半場觸球次數甚少，未有射門，兩支冠軍之師上半場以0:0打成平手。

隨著兩隊名宿恩尼斯達（Andrés Iniesta）及甘比斯（Mario Kempes）將大力神盃捧入球場，荷里活紅星湯告魯斯（Tom Cruise）開賽前讀白，這場萬眾期待的決賽正式展開。

安素魯莽領紅 兩隊需加時作賽

換邊後「狂牛軍團」依然佔上風，及至67分鐘終於有首次具威脅射門，耶馬爾（Lamine Yamal）右路落底傳中，予後備入替的費倫托利斯頭槌攻門，可惜角度正中，被阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）一抱入懷。

西班牙攻勢一浪接一浪，另一名後備入替的翼鋒尼高威廉斯（Nico Williams）於81分鐘右路傳中，中堅拿樸迪（Aymeric Laporte）頭槌攻門再被阿根廷門將E.馬天尼斯接實。

臨完場前安素費南迪斯犯下彌天大錯，在自己本來有黃牌的情況下，魯莽侵犯古巴斯（Pau Cubarsi），兩黃一紅被趕離場，最終兩隊90分鐘踢成0:0平手，需要進入加時分勝負。