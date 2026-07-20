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體育
出版：2026-Jul-20 06:02
更新：2026-Jul-20 06:02

世界盃｜美斯衞冕夢碎！西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠

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世界盃｜美斯衛冕夢碎！　西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠

世界盃｜美斯衛冕夢碎！　西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠

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世界盃終極一戰落幕！決賽由應屆美洲國家盃冠軍阿根廷大戰應屆歐洲國家盃冠軍西班牙，堪稱足球場上的強強對決。

阿根廷全場受壓，更有中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）領紅被逐，西班牙憑著費倫托利斯（Ferran Torres）於加時階段一箭定江山，以一球小勝阿根廷奪得大力神盃，美斯未能帶領阿根廷圓衞冕夢。

美斯衛冕夢碎！　西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠（路透社） 美斯衛冕夢碎！　西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠（路透社） 美斯衛冕夢碎！　西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠（路透社） 美斯衛冕夢碎！　西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠（路透社） 美斯衛冕夢碎！　西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠（路透社） 美斯衛冕夢碎！　西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠（路透社） 美斯衛冕夢碎！　西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠（路透社）

湯告魯斯驚喜現身　半場兩隊互交白卷

隨著兩隊名宿恩尼斯達（Andrés Iniesta）及甘比斯（Mario Kempes）將大力神盃捧入球場，荷里活紅星湯告魯斯（Tom Cruise）開賽前讀白，這場萬眾期待的決賽正式展開。

甫開賽西班牙於控球權佔先，不過兩隊始終比較保守，均未能製造到具威脅埋門。美斯上半場觸球次數甚少，未有射門，兩支冠軍之師上半場以0:0打成平手。

湯告魯斯驚喜現身　半場兩隊互交白卷（路透社） 湯告魯斯驚喜現身　半場兩隊互交白卷（路透社） 湯告魯斯驚喜現身　半場兩隊互交白卷（路透社） 湯告魯斯驚喜現身　半場兩隊互交白卷（路透社） 湯告魯斯驚喜現身　半場兩隊互交白卷（路透社）

安素魯莽領紅　兩隊需加時作賽

換邊後「狂牛軍團」依然佔上風，及至67分鐘終於有首次具威脅射門，耶馬爾（Lamine Yamal）右路落底傳中，予後備入替的費倫托利斯頭槌攻門，可惜角度正中，被阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）一抱入懷。

西班牙攻勢一浪接一浪，另一名後備入替的翼鋒尼高威廉斯（Nico Williams）於81分鐘右路傳中，中堅拿樸迪（Aymeric Laporte）頭槌攻門再被阿根廷門將E.馬天尼斯接實。

臨完場前安素費南迪斯犯下彌天大錯，在自己本來有黃牌的情況下，魯莽侵犯古巴斯（Pau Cubarsi），兩黃一紅被趕離場，最終兩隊90分鐘踢成0:0平手，需要進入加時分勝負。

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安素魯莽領紅　兩隊需加時作賽（路透社）

安素魯莽領紅　兩隊需加時作賽（路透社）

費倫托利斯做英雄　西班牙加時一球擊敗阿根廷奪冠

比賽於加時7分鐘發生爭議性一幕，當時西班牙門前混戰，尼高威廉斯一射破網，然而主球證維仙歷（Slavko Vincic）卻吹響哨子示意米基爾馬連奴（Mikel Merino）犯規在先。重看慢鏡，卻未見米基爾馬連奴有犯規動作。

加時下半場僅1分鐘，西班牙終於收獲入球。柏度樸路（Pedro Porro）右路傳中，尼高威廉斯伏兵遠柱頭槌二傳「跣後」，費倫托利斯勁射破網，「狂牛軍團」領先1:0。

儘管阿根廷尾段積極反撲，依然未能追平，最終西班牙以一球險勝阿根廷，歷史上第2次奪得世盃冠軍。

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世界盃2026走線圖（am730製圖） 世界盃2026走線圖（am730製圖）
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