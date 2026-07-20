世界盃｜失名得利 排隊上位！ 三獅球員身價水漲船高

「三獅兵團」英格蘭在入球騷中，以6比4擊敗「高盧雄雞」法國，取得世盃季軍，無論球隊上下滿意與否，已是國家隊近60年來，世盃最佳成績；部分球員身價亦在今夏進一步推升，排隊上位，大軍總身價更力逼排榜首的法國。

根據外國網站sportingpedia.com世盃前統計，48支世盃決賽周球隊總球員身價高逾175億歐元(約1,575億港元)，單是法、英、西及葡4隊的球員身價已佔29.2%；法國排第1估值約15億歐元(約135億港元)，而英格蘭緊隨其後約13億歐元(約117億港元)。