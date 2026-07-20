世界盃｜失名得利 排隊上位！ 三獅球員身價水漲船高

「三獅兵團」英格蘭在入球騷中，以6比4擊敗「高盧雄雞」法國，取得世盃季軍，無論球隊上下滿意與否，已是國家隊近60年來，世盃最佳成績；部分球員身價亦在今夏進一步推升，排隊上位，大軍總身價更力逼排榜首的法國。
根據外國網站sportingpedia.com世盃前統計，48支世盃決賽周球隊總球員身價高逾175億歐元(約1,575億港元)，單是法、英、西及葡4隊的球員身價已佔29.2%；法國排第1估值約15億歐元(約135億港元)，而英格蘭緊隨其後約13億歐元(約117億港元)。
眾所周知，英超球會「疊水」，轉會市場暢旺，尤其貴為當打的三獅國腳又是非傳統Big Six球員，更是搶手貨。繼今屆首席射手祖迪比寧咸(Jude Bellingham)後，三獅再有精兵加盟西甲班霸級球隊，效力紐卡素的左翼安東尼哥頓(Anthony Gordon)，決賽周前已以9,000萬歐元(8.1億港元)轉投巴塞隆拿；事後證明巴塞眼光獨到，決賽周交出1入球3助攻的25歲哥頓，盡顯身價。
車路士豪掟12.4億截胡摩根羅渣士
一不離二，今屆決賽周8場比賽全部有上陣兼錄得士哥的三獅主力防中、效力諾定咸森林的23歲艾利諾安達臣(Elliot Anderson)，在本月初已官宣，將以1.36億歐元(約12.2億港元)轉投英超勁旅曼城。但紀錄卻破不停，另一傳統Big Six車路士季軍戰前「發難」，成功截擊衛冕英超的阿仙奴，豪花1.38億歐元(約12.4億港元)從阿士東維拉撬走今夏決賽周交出助攻的23歲攻中摩根羅渣士(Morgan Rogers)，轉會費迅速再破英格蘭球員最高紀錄。
三獅借助英超市場威力，單是上述兩單「大刁」，大軍球員總身價已跟法國「叮噹馬頭」。更不要忘記，三獅還有中堅安斯干沙(Ezri Konza)、翼衛迪積史賓斯(Djed Spence)仍具轉會及升值能力，「三獅兵團」就算再度無緣足球大賽錦標，卻始終是世界頂級品牌！