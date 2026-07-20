世界盃｜世盃「最後一舞」 老將新球季綻放餘輝

失意美加墨世界盃的一眾老將，仍有餘力在新季於效力球會綻放餘輝，延續足球夢。

41歲的基斯坦奴朗拿度衝擊世盃失敗，但新上任的葡萄牙主帥佐治捷西斯之前在沙特球會艾納斯與C朗並肩作戰，並己表明在可預視的國際賽，包括歐國聯及歐國盃，都有機會徵召這位葡國傳奇。C朗在新季既要全力替艾納斯力爭揚威亞洲，希望繼上季封王沙特職後再上層樓。個人數據上，距攻入1,000個紀錄性入球只欠24球，有望明年達新里程碑。

克羅地亞40歲的莫迪歷，新一季料續在意甲的AC米蘭的新帥阿摩廉領軍下，繼續吹奏「魔笛」助球隊反彈；此子豐富大賽經驗，將是輔助隊中新晉球員成長的瑰寶。