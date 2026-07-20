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體育
出版：2026-Jul-20 07:55
更新：2026-Jul-20 07:55

世界盃｜美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱

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世界盃｜美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱

世界盃｜美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱

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世界盃決賽塵埃落定，阿根廷最終不敵狀態如日中天的西班牙，無緣再度捧起大力神盃。

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）賽後難掩失落，心碎地獨自坐在草地上淚灑球場，畫面令人動容。然而這位傳奇球王在悲傷過後依然展現風度，不僅大方承認「西班牙踢得更好」，更與西班牙19歲新星耶馬爾（Lamine Yamal）上演了識英雄重英雄的世紀擁抱。

美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱（路透社） 美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱（路透社） 美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱（路透社） 美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱（路透社） 美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱（路透社） 美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱（路透社）

美斯大方認輸　「我們傾盡全力，但西班牙確實更好」

賽後美斯接受訪問時，神色落寞但語氣堅定：「我感到很悲傷，但我很清楚我們已經傾盡了全力。」

面對今屆賽事表現無懈可擊的「狂牛軍團」，美斯大方為對手送上讚美，盡顯球王風度：「老實說他們（西班牙）踢得更好。我們輸掉了比賽，我們需要接受這個事實。我想感謝一班阿根廷球迷、我的隊友，以及整個國家。」這番話既肯定了對手的表現，亦維護了阿根廷隊的尊嚴，令人肅然起敬。

美斯再度凝視大力神盃而未得，令人想起2014年決賽。（路透社）

美斯再度凝視大力神盃而未得，令人想起2014年決賽。（路透社）

世紀擁抱的傳承　19歲耶馬爾主動致意

在西班牙球員瘋狂慶祝奪冠之際，球場另一端卻出現了讓人動容的一幕，西班牙陣中的19歲天才翼鋒耶馬爾並未只顧着與隊友狂歡，而是主動走向美斯。

耶馬爾走到美斯身邊，兩人先是真摯地握手致意，隨後更深情擁抱。對於無數球迷而言，這不僅僅是一次簡單的安慰，更像是兩代球王之間的交棒與傳承。多年前美斯曾在一張照片中擁抱着嬰兒時期的耶馬爾，如今這個當年的嬰兒已在世界盃最高舞台上與昔日的巨星同場競技，兩人在決賽後的相擁，無疑為這段奇妙的緣分寫下了最完美的結局。

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世界盃2026走線圖（am730製圖） 世界盃2026走線圖（am730製圖）
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