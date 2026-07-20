世界盃｜美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）賽後難掩失落，心碎地獨自坐在草地上淚灑球場，畫面令人動容。然而這位傳奇球王在悲傷過後依然展現風度，不僅大方承認「西班牙踢得更好」，更與西班牙19歲新星耶馬爾（Lamine Yamal）上演了識英雄重英雄的世紀擁抱。

美斯大方認輸 「我們傾盡全力，但西班牙確實更好」

賽後美斯接受訪問時，神色落寞但語氣堅定：「我感到很悲傷，但我很清楚我們已經傾盡了全力。」

面對今屆賽事表現無懈可擊的「狂牛軍團」，美斯大方為對手送上讚美，盡顯球王風度：「老實說他們（西班牙）踢得更好。我們輸掉了比賽，我們需要接受這個事實。我想感謝一班阿根廷球迷、我的隊友，以及整個國家。」這番話既肯定了對手的表現，亦維護了阿根廷隊的尊嚴，令人肅然起敬。