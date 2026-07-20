世界盃｜美斯賽後心碎淚灑球場　與耶馬爾世紀擁抱

世界盃決賽塵埃落定，阿根廷最終不敵狀態如日中天的西班牙，無緣再度捧起大力神盃。
阿根廷球王美斯（Lionel Messi）賽後難掩失落，心碎地獨自坐在草地上淚灑球場，畫面令人動容。然而這位傳奇球王在悲傷過後依然展現風度，不僅大方承認「西班牙踢得更好」，更與西班牙19歲新星耶馬爾（Lamine Yamal）上演了識英雄重英雄的世紀擁抱。
美斯大方認輸 「我們傾盡全力，但西班牙確實更好」
賽後美斯接受訪問時，神色落寞但語氣堅定：「我感到很悲傷，但我很清楚我們已經傾盡了全力。」
面對今屆賽事表現無懈可擊的「狂牛軍團」，美斯大方為對手送上讚美，盡顯球王風度：「老實說他們（西班牙）踢得更好。我們輸掉了比賽，我們需要接受這個事實。我想感謝一班阿根廷球迷、我的隊友，以及整個國家。」這番話既肯定了對手的表現，亦維護了阿根廷隊的尊嚴，令人肅然起敬。
世紀擁抱的傳承 19歲耶馬爾主動致意
在西班牙球員瘋狂慶祝奪冠之際，球場另一端卻出現了讓人動容的一幕，西班牙陣中的19歲天才翼鋒耶馬爾並未只顧着與隊友狂歡，而是主動走向美斯。
耶馬爾走到美斯身邊，兩人先是真摯地握手致意，隨後更深情擁抱。對於無數球迷而言，這不僅僅是一次簡單的安慰，更像是兩代球王之間的交棒與傳承。多年前美斯曾在一張照片中擁抱着嬰兒時期的耶馬爾，如今這個當年的嬰兒已在世界盃最高舞台上與昔日的巨星同場競技，兩人在決賽後的相擁，無疑為這段奇妙的緣分寫下了最完美的結局。