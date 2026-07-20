轉會消息｜車路士逾億英鎊爭英格蘭羅渣士　阿仙奴擬快手簽入史東斯

在世界盃尾聲之際，轉會市場加緊動作。據英國媒體報道，車路士計劃斥資1.17億英鎊，收購阿士東維拉的英格蘭國腳摩根羅渣士（Morgan Rogers），這將超過有傳曼城以1.16億英鎊簽入艾利洛安達臣（Elliot Anderson）的轉會費紀錄。而阿仙奴就有傳會爭取將自由身離開曼城的英格蘭後衛史東斯（John Stones）。
據英國媒體披露，維拉與車路士已經就有關的轉會費取得口頭協議，而車路士也將向羅渣士開出6年的合約，並有1年的續約選項。據報道指，沙比阿朗素已進行了他領軍下的首場友賽，並3:1，球隊採用了4-2-3-1的陣式，而不是他在利華古遜的3-4-2-1。而車路士將在下星期前往澳洲，並會在8月5日於啟德主場館與意甲的祖雲達斯交手，不過因應國際足協（FIFA）的強制要求球員需要有21日的休季期，因此即使羅渣士可以在近日完成轉會，也不可能在啟德主場館披甲。
葡萄牙利亞奧欲投英超
同樣會來香港，還有歐霸盃冠軍的阿士東維拉，據報球隊大手堵兵，當中包括有意爭取AC米蘭的葡萄牙前鋒拉菲爾利亞奧（Rafael Leao），該前鋒同事亦獲土超的垂青，不過他本人傾向英超。至於博洛尼亞的英格蘭翼鋒莊拿芬路維（Jonathan Rowe），還有車路士的一對攻勢球員尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）以及阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）都是維拉的目標，維拉在8月7日會在啟德與德甲的拜仁慕尼黑較量。而來港與車路士交手的祖雲達斯，也有傳想在門將方向補強，當中維拉的阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）以及費倫天拿的迪基亞（David de Gea）都是關注目標。
至於上屆英超冠軍的阿仙奴，法國守將的威廉沙列巴（William Saliba）在世界盃比賽中受傷，估計需要養傷多月，故此有指球隊希望盡快將32歲的英格蘭守將史東斯招攬旗下。史東斯在季尾與曼城約滿後離隊，因此他將可以自由身選擇任何隊伍。而招請前皇家馬德里領隊艾比路亞（Alvaro Arbeloa）加盟的富咸，有傳對一對皇馬球員感興趣，分別為18歲的阿根廷球員馬斯坦杜奴（Franco Mastantuono）以及22歲的西班牙前鋒干沙路加西亞（Gonzalo Garcia）。