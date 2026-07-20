轉會消息｜車路士逾億英鎊爭英格蘭羅渣士　阿仙奴擬快手簽入史東斯

在世界盃尾聲之際，轉會市場加緊動作。據英國媒體報道，車路士計劃斥資1.17億英鎊，收購阿士東維拉的英格蘭國腳摩根羅渣士（Morgan Rogers），這將超過有傳曼城以1.16億英鎊簽入艾利洛安達臣（Elliot Anderson）的轉會費紀錄。而阿仙奴就有傳會爭取將自由身離開曼城的英格蘭後衛史東斯（John Stones）。

據英國媒體披露，維拉與車路士已經就有關的轉會費取得口頭協議，而車路士也將向羅渣士開出6年的合約，並有1年的續約選項。據報道指，沙比阿朗素已進行了他領軍下的首場友賽，並3:1，球隊採用了4-2-3-1的陣式，而不是他在利華古遜的3-4-2-1。而車路士將在下星期前往澳洲，並會在8月5日於啟德主場館與意甲的祖雲達斯交手，不過因應國際足協（FIFA）的強制要求球員需要有21日的休季期，因此即使羅渣士可以在近日完成轉會，也不可能在啟德主場館披甲。