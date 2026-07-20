世界盃｜阿根廷柏利迪斯與西班牙加維爭執　賽後講手領紅

在世界盃的決賽結束後，阿根廷球員一度與西班牙球員發生衝突，阿根廷的柏利迪斯（Leandro Paredes）據報獲球證出示第2面紅牌驅逐，令阿根廷在比賽其實有2人被逐，不過目前官方未有確定。
隨着西班牙的費倫托利斯（Ferran Torres）攻入全場唯一入球，為「狂牛軍團」以1:0加時贏阿根廷，贏得球隊史上第2個世界盃冠軍。在比賽結束後，西班牙的加維（Gavi）與艾利加西亞（Eric Garcia）疑發生衝突，根據影片柏利迪斯先與艾利加西亞衝突，其後雙手掐頸，加維之後介入後再與柏利迪斯推撞，加維之後被推跌。
據報道指球證向柏利迪斯出示紅牌牌，因此他成為阿根廷今場被逐的第2個球員。
LA PELEA DEL FINAL 🇦🇷🇪🇸— Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026
▶ Leandro Paredes fue a buscar los jugadores de España en el final del partido
🎥 _jsm44 pic.twitter.com/C3xbxhS1pP
🚨 Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina. pic.twitter.com/LUhO28oXAr— goalpostFC (@GoalpostFC) July 19, 2026