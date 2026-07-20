世界盃｜阿根廷史卡朗尼去留未定　含淚離開記者會

阿根廷在世界盃的決賽未能衞冕，主教練的史卡朗尼（Lionel Scaloni）在賽後被問及自己的去向時，表示會完成合約，但會否再續需要與足協討論，而他之後也「眼濕濕」的離開記者會。
未能帶領阿根廷衞冕世界盃，史卡朗尼在賽後指對手的西班牙確實比賽優秀：「他們是比較好，這是事實。不過我會永遠記得他們（球員）所做的一切，並且記得走到今日這一步的價值。我們贏的時候很強大，輸的時候也是強大。今日我們展現了如何面對失敗，我們輸了比賽，並坦然面對。但這並不意味著我們會忘記為了走到今日這一步所做的一切。」
史卡朗尼：這是每個人的夢想
史卡朗尼的合約到今年12月，對於自己的去向他表示：「我會與（足協）主席商量。我心裡已經有打算，我會履行完我的合約，但我感覺有必要……我不知道能不能做這麼大的事。我們需要好好談談。」他續說：「我感謝主席給我這個機會，讓我能來到這裡。這裡是每個人的夢想。我們全體工作人員和球員都竭盡全力直到最後一刻。我認為，我應該利用這段時間好好思考。」
他之後一邊說一邊流淚：「請大家體諒一下，我不知道我還能不能繼續說下去。這裡太美妙，這裡就是夢想。包括我的教練在內，我們做夢都想不到我們會來到這裡。要想繼續下去，你需要很多東西，尤其是重整心態，重新開始，再一次組建新的隊伍，這是非常困難。」