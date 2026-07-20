世界盃｜阿根廷史卡朗尼去留未定　含淚離開記者會

阿根廷在世界盃的決賽未能衞冕，主教練的史卡朗尼（Lionel Scaloni）在賽後被問及自己的去向時，表示會完成合約，但會否再續需要與足協討論，而他之後也「眼濕濕」的離開記者會。

未能帶領阿根廷衞冕世界盃，史卡朗尼在賽後指對手的西班牙確實比賽優秀：「他們是比較好，這是事實。不過我會永遠記得他們（球員）所做的一切，並且記得走到今日這一步的價值。我們贏的時候很強大，輸的時候也是強大。今日我們展現了如何面對失敗，我們輸了比賽，並坦然面對。但這並不意味著我們會忘記為了走到今日這一步所做的一切。」