世界盃｜迪拉富恩迪揭阻止美斯方法　功臣托利斯稱「命中注定」

西班牙在世界盃決賽加時擊敗阿根廷，主教練的迪拉富恩迪（Luis de la Fuente）獲國際足球歷史和統計聯合會（IFFHS）選為今屆賽事最佳教練。而他在賽後大讚球隊的團結表現，成功壓制美斯（Lionel Messi），取得冠軍。而西班牙功臣的費倫批利斯（Ferran Torres）在賽後就指這是「命中注定」。

西班牙歷史上第2次贏得世界盃冠軍，迪拉富恩迪在記者會上稱讚球隊表現：「我為這一代足球員感到無比自豪，他們秉持着西班牙足球的個理念成長，不斷完善它，並為我們樹立了團隊以及家庭的榜樣。他們都是具有天賦的球員。對我來說，能夠陪伴他們走過這段旅程是我的榮幸。回首過去，我百感交集。我們和球員們進行了多次交流。我們贏得所有榮譽，他們是西班牙的驕傲，我們團結一起會變得強大。」