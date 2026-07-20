世界盃｜迪拉富恩迪揭阻止美斯方法　功臣托利斯稱「命中注定」

西班牙在世界盃決賽加時擊敗阿根廷，主教練的迪拉富恩迪（Luis de la Fuente）獲國際足球歷史和統計聯合會（IFFHS）選為今屆賽事最佳教練。而他在賽後大讚球隊的團結表現，成功壓制美斯（Lionel Messi），取得冠軍。而西班牙功臣的費倫批利斯（Ferran Torres）在賽後就指這是「命中注定」。
西班牙歷史上第2次贏得世界盃冠軍，迪拉富恩迪在記者會上稱讚球隊表現：「我為這一代足球員感到無比自豪，他們秉持着西班牙足球的個理念成長，不斷完善它，並為我們樹立了團隊以及家庭的榜樣。他們都是具有天賦的球員。對我來說，能夠陪伴他們走過這段旅程是我的榮幸。回首過去，我百感交集。我們和球員們進行了多次交流。我們贏得所有榮譽，他們是西班牙的驕傲，我們團結一起會變得強大。」
稱讚阿根廷門將馬天尼斯
這位西班牙教練也讚對手門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）表現：「我們有一次很好的世界盃經歷，我們從每場比賽中學習。我們在決賽佔盡優勢，只可惜是我們沒法及早領先。迪布（馬天尼斯）的出色撲救讓我們未能取得入球，不過這就是世界盃決賽，即使對手10人應戰都不易應付。」對於應對美斯，他指：「我們利用控球讓美斯無法表現，我們做得很好，球隊的合作完美。」
加時攻入唯一入球的費倫托利斯督表示：「我覺得最後的入球是來自與4,700萬人（西班牙人口），不只是在這裡的我們。今日的命運早已寫下，我們就是會獲勝。我們雖然今日與國民距離很遠，不過我們盡可能地與他們在一起。決賽是難打的，尤其是當你有像美斯的球員在對手隊中，你必定會擔心。不過我們始終相信自己，並展示我們的足球風格，相信我們可以再一次成功。」