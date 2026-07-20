世界盃｜阿根廷球迷唔怕死　橫越10線高速公路去球場

在世界盃決賽前，比賽主辦城市的紐約及新澤西出現暴雨，據報有道路水浸。而有媒體拍到，約數十名身穿阿根廷球衣的球迷，橫越球場外的10線高速公路，也讓公路上的汽車要收慢避免意外。

世界盃決賽在新澤西的大都會人壽球場舉行。據報道指，鄰近的紐約及新澤西，都因為之前一日的大雨而水浸，紐約交通有混亂。然而在大都會人壽球場附近的交通大致暢順。然而就有外國媒體拍到，在球場對開的新澤西3號公路上，有數十名穿上阿根廷球衣的球迷，橫過公路的10條行車線前往球場。雖然沒有發生意外，不過公路上的汽車需要慢駛來避免發生事故。