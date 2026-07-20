世界盃｜西班牙足球5年16個冠軍　創國際賽最長不敗紀錄

西班牙在擊敗阿根廷贏得國家史上第2個世界盃冠軍之後，球隊的不敗走勢增至38場，創下最長國際賽事的不敗走勢。同時連同女足，在歐洲以及國際層面的梯隊及成年組比賽，西班牙足球在過去5年收穫16個冠軍，也是首個囊括男女子的世界盃冠軍球隊。

西班牙在賽前已追平意大利隊在2018至2021年間造就的37場不敗，包括在2020年的歐洲國家盃擊敗英格蘭成為冠軍。而隨着費倫托利斯（Ferran Torres）加時的入球，西班牙以38場不敗，打破這項紀錄。這項走勢自2024年球隊友賽輸絡哥倫比亞開始，當中雖然有在歐洲國家聯賽12碼不敵葡萄牙，不過因為12碼會當成法定時間賽和，故此算入不敗。而在期間，西班牙贏了2024年的歐洲國家盃以及今屆世界盃冠軍。西班牙其實在2007至2009年間，也創造過另一次不敗，當年他們35場不敗，並贏得2028年的歐洲國家盃。