世界盃｜西班牙奪標馬德里狂歡　阿根廷首都爆衝突15人被捕

西班牙歷史第2次贏得世界盃冠軍，西班牙全國都在徹夜慶祝。在馬德里的哥倫布廣場約有2萬人慶祝，不過在落敗的阿根廷就呈另一局面，雖然仍有人在首都布宜諾斯艾利斯放煙花，不過據報在當地發生衝突，最少15人被捕及3人受傷。
憑着費倫托利斯加時攻入致勝入球，西班牙向地聚集的球迷都為之瘋狂。西班牙全國多地都設有大電視直播比賽，在馬德里的哥倫布廣場有約2萬人聚集，而馬德里的里奧公園，亦有1.5萬人聚集。當西班牙贏得冠軍之後，有球迷喜極而泣，亦有人在放煙花慶祝。在西班牙另一大城市的巴塞隆拿，因為西班牙隊中不少來自市內勁旅的巴塞隆拿，亦有大量球迷一起上街慶祝，亦有司機播放強勁音樂助慶。而據報西班牙暫時未有人在慶祝中受傷。
阿根廷輸波仍獲全國假期
至於在落敗的阿根廷，首都布宜諾斯艾利斯亦有數萬人聚集在當地的方尖碑廣場附近。據阿根廷的《民族報》報道，在球隊落敗後，有人開始向當地的保安人員投擲雜貨店，警察隨即介入，並有最少15人被捕以及3人受傷。報道稱，當地警察預計無論阿根廷輸贏，都會有數以萬計的球迷在當地聚集，因此已部署約1,000警力以及水砲車應對。
據報道指，混亂持續約20分鐘，當中有人向警察投擲包括玻璃樽等物品，警察亦以催淚彈及水砲驅散。而雖然阿根廷落敗，不過總統米萊（Javier Milei）仍宣布會有1日的公眾假期，而日期等球隊返國後由教練和球員決定。至於阿根廷將在星期二返抵布宜諾斯艾利斯，並會在當地舉行巡遊，目的地也是方尖碑廣場。