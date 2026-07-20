世界盃｜西班牙奪標馬德里狂歡　阿根廷首都爆衝突15人被捕

西班牙歷史第2次贏得世界盃冠軍，西班牙全國都在徹夜慶祝。在馬德里的哥倫布廣場約有2萬人慶祝，不過在落敗的阿根廷就呈另一局面，雖然仍有人在首都布宜諾斯艾利斯放煙花，不過據報在當地發生衝突，最少15人被捕及3人受傷。

憑着費倫托利斯加時攻入致勝入球，西班牙向地聚集的球迷都為之瘋狂。西班牙全國多地都設有大電視直播比賽，在馬德里的哥倫布廣場有約2萬人聚集，而馬德里的里奧公園，亦有1.5萬人聚集。當西班牙贏得冠軍之後，有球迷喜極而泣，亦有人在放煙花慶祝。在西班牙另一大城市的巴塞隆拿，因為西班牙隊中不少來自市內勁旅的巴塞隆拿，亦有大量球迷一起上街慶祝，亦有司機播放強勁音樂助慶。而據報西班牙暫時未有人在慶祝中受傷。