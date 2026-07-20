世界盃｜阿根廷羅美路拒握手惹議　西班牙馬連奴扮特朗普跳舞

美國總統特朗普（Donald Trump）出席了世界盃決賽，並與國際足協會長的恩芬天奴（Gianni Infantino）上台頒獎，二人在球場上一度引起球迷的鼓譟。雖然像是西班牙的隊長洛迪卡斯簡迪（Rodri）以及米基爾馬連奴（Mikel Merino）都很樂意與特朗普交流，但阿根廷的基斯甸羅美路（Cristian Romero），被拍到閃過了與特朗普握手，引起討論。
特朗普決賽是首次入場觀戰，賽前也引起了保安的問題。在比賽後，他與恩芬天奴落到球場，準備頒獎。在先頒發亞軍獎牌其間，阿根廷守將的羅美路從恩芬天奴領過獎牌後，立即轉身走向隊友後面，避開了與特朗普碰面，而由於當時特朗普也轉了面，故沒有留意，但卻也被網民記錄在案，在網上分享。有人就批評羅美路「冇品」，不過羅美路是有心還是無心之失就不得而知，而他同時好像也跳過了墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）。
不過冠軍的西班牙似乎對特朗普也特別寬容，在頒獎時，最佳球員的洛迪與特朗普有較長的擁抱，之後他也邀請特朗普一起慶祝。至於馬連奴就在特朗普面前跳特朗普舞，之後特朗普也與西班牙球員一起跳舞。然而恩芬天奴似乎不想特朗普如去年的世界冠軍球會盃一樣留在頒獎台，一邊在推特朗普走，但特朗普最後留在頒獎台左邊，與球員慶祝。