世界盃｜阿根廷羅美路拒握手惹議　西班牙馬連奴扮特朗普跳舞

美國總統特朗普（Donald Trump）出席了世界盃決賽，並與國際足協會長的恩芬天奴（Gianni Infantino）上台頒獎，二人在球場上一度引起球迷的鼓譟。雖然像是西班牙的隊長洛迪卡斯簡迪（Rodri）以及米基爾馬連奴（Mikel Merino）都很樂意與特朗普交流，但阿根廷的基斯甸羅美路（Cristian Romero），被拍到閃過了與特朗普握手，引起討論。

特朗普決賽是首次入場觀戰，賽前也引起了保安的問題。在比賽後，他與恩芬天奴落到球場，準備頒獎。在先頒發亞軍獎牌其間，阿根廷守將的羅美路從恩芬天奴領過獎牌後，立即轉身走向隊友後面，避開了與特朗普碰面，而由於當時特朗普也轉了面，故沒有留意，但卻也被網民記錄在案，在網上分享。有人就批評羅美路「冇品」，不過羅美路是有心還是無心之失就不得而知，而他同時好像也跳過了墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）。