世界盃｜國際足協將調查西班牙阿根廷賽後衝突　柏利迪斯證實未有領紅

國際足協證實，將會調查世界盃決賽後，阿根廷職球員與西班牙球員之間發生的衝突。外國媒體證實，在原本被指因為事件而被罰紅牌的柏利迪斯（Leandro Paredes），證實最後沒有被罰牌。
在比賽完場後，柏利迪斯與西班牙的加維（Gavi）和艾利加西亞（Eric Garcia）先後發生衝突，並將加維推跌及繼續襲擊。據英國廣播公司（BBC）報道，國際足協紀律委員會已派出代表調查事件。報道指，原本在FIFA的最初報告中，柏利迪斯因為艾利加西亞的頸而領紅牌，不過FIFA已向BBC否認。因此阿根廷只有1個球員被逐。而報道指，FIFA未有點出涉事球員，但最少除了柏利迪斯，還有拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）、泰亞高艾美達（Thiago Almada）以及助教艾耶拉（Roberto Ayala）。FIFA早前已就四強對英格蘭時，阿根廷賽後拉起與福克蘭群島相關的橫額，已進行調查。
在上屆的決賽，阿根廷也曾被FIFA處分，在決賽擊敗法國後，門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）因為用金手套獎作出不雅動作以及被拍到於更衣室嘲笑對手基利安麥巴比（Kylian Mbappe），最終阿根廷被罰款，但球員沒有被罰。其後在2024年的世界盃外圍賽，馬天尼斯再因為行為不當被罰停賽2場。