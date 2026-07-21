世界盃｜國際足協將調查西班牙阿根廷賽後衝突　柏利迪斯證實未有領紅

國際足協證實，將會調查世界盃決賽後，阿根廷職球員與西班牙球員之間發生的衝突。外國媒體證實，在原本被指因為事件而被罰紅牌的柏利迪斯（Leandro Paredes），證實最後沒有被罰牌。

在比賽完場後，柏利迪斯與西班牙的加維（Gavi）和艾利加西亞（Eric Garcia）先後發生衝突，並將加維推跌及繼續襲擊。據英國廣播公司（BBC）報道，國際足協紀律委員會已派出代表調查事件。報道指，原本在FIFA的最初報告中，柏利迪斯因為艾利加西亞的頸而領紅牌，不過FIFA已向BBC否認。因此阿根廷只有1個球員被逐。而報道指，FIFA未有點出涉事球員，但最少除了柏利迪斯，還有拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）、泰亞高艾美達（Thiago Almada）以及助教艾耶拉（Roberto Ayala）。FIFA早前已就四強對英格蘭時，阿根廷賽後拉起與福克蘭群島相關的橫額，已進行調查。