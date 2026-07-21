世界盃｜西班牙凱旋　馬德里近二百萬人迎接

贏得世界盃冠軍後，西班牙隊凱旋回到馬德里，約有近200萬人迎接球隊。球隊返國後先與皇室見面，之後在馬德里舉行勝利巡遊及祝捷。

西班牙在星期一（20日）已返抵馬德里，主教練的迪拉富恩迪（Luis de la Fuente）以及隊長洛迪卡斯簡迪（Rodri）先拿着世界盃的獎盃步出機艙。球隊之後與西班牙皇室以及總理桑切斯（Pedro Sanchez）會面，桑切斯在與球隊會面時表示：「感謝教練佞及球員展現出色的足球風格，以及付出的努力和取得成功。我們真的很享受看你們比賽。」