世界盃｜西班牙凱旋　馬德里近二百萬人迎接

贏得世界盃冠軍後，西班牙隊凱旋回到馬德里，約有近200萬人迎接球隊。球隊返國後先與皇室見面，之後在馬德里舉行勝利巡遊及祝捷。
西班牙在星期一（20日）已返抵馬德里，主教練的迪拉富恩迪（Luis de la Fuente）以及隊長洛迪卡斯簡迪（Rodri）先拿着世界盃的獎盃步出機艙。球隊之後與西班牙皇室以及總理桑切斯（Pedro Sanchez）會面，桑切斯在與球隊會面時表示：「感謝教練佞及球員展現出色的足球風格，以及付出的努力和取得成功。我們真的很享受看你們比賽。」
西班牙世界排名重上第1
球隊之後乘住多架開蓬巴士在馬德里街上巡遊，車身寫上「群星在一起閃耀」、球員亦穿上西班牙語「我們是冠軍」的T裇。球隊去到馬德里的西貝萊斯廣場舉行祝捷會，當地媒體指廣場約有12萬人聚集，並有多位西班牙歌手在會場獻唱。據官方公布，在馬德里沿途有多達約180萬人迎接球隊。
另外，在最新公布的世界排名，西班牙升上第1，而阿根廷跌落第2，至於法國與英格蘭維持不變，繼續是第3、4。在世界盃後排名升得最快的是挪威，上升12位至第19，而摩洛哥亦創他們排名新高的第6。相反分組出局的突尼西亞急跌12位至第57，而巴拿馬也失分最多，下跌10位至44。