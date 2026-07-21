世界盃｜意大利傳與哥迪奧拿接觸　英國媒體促英格蘭加入

英國媒體報道，連續3屆錯過世界盃決賽周的意大利，向與曼城約滿離隊的西班牙主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）接觸，希望由這位西班牙教練接手。而英國媒體也促英格蘭足總嘗試爭逐。
英國的天空電視台其意大利分部報道，意大利足協與哥迪奧拿在磋商，希望這位西班牙名帥能帶領意大利隊。報道指，意大利足協的新技術總監保羅馬甸尼（Paolo Maldini）以及他的顧問李安納度（Leonardo）已前往巴塞隆拿與哥迪奧拿進行了3日的會談。報道指，除了哥帥之外，前意大利國家隊主帥文仙尼（Roberto Mancini）以及派路（Andrea Pirlo）都是候選人之一。而如果哥帥接掌意大利隊，將是意大利史上第2位外籍教練，也是自1960年代的另一位。
哥迪奧拿球員時代在意大利效力兩個球季，效力過布雷西亞及羅馬，因此能操流利的意大利語。意大利雖然在2021年贏過歐洲國家盃冠軍，不過這支4屆世界盃冠軍自2014年以後已連續3屆缺朗決賽周。前任主帥的加度素（Gennaro Gattuso）在今年4月離隊後，主教練職位就一直懸空。
朗尼：只有哥迪奧拿可取代杜曹
不過英國媒體也建議英格蘭足總加入爭逐。前英格蘭隊長以及射手的朗尼（Wayne Rooney）表示，足總應該去嘗試接觸哥迪奧拿，又指如果三獅軍團需要換帥，就非哥迪奧拿莫屬。英格蘭雖然在世界盃取得第3名，已經是球隊60年來最好的成就，不過主教練的杜曹（Thomas Tuchel）在世界盃四強對阿根廷的決定飽受批評，因此也有聲音希望德國人下台。朗尼表示：「目前我看不出還有誰更合適，除非你去簽下哥迪奧拿。如果哥迪奧拿可以執教，那或許你應該去簽他。如果係要炒他（杜曹），哪個領隊應該接手？我不認為這裡還有人比杜曹好了，除了哥迪奧拿。」