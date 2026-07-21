世界盃｜意大利傳與哥迪奧拿接觸　英國媒體促英格蘭加入

英國媒體報道，連續3屆錯過世界盃決賽周的意大利，向與曼城約滿離隊的西班牙主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）接觸，希望由這位西班牙教練接手。而英國媒體也促英格蘭足總嘗試爭逐。

英國的天空電視台其意大利分部報道，意大利足協與哥迪奧拿在磋商，希望這位西班牙名帥能帶領意大利隊。報道指，意大利足協的新技術總監保羅馬甸尼（Paolo Maldini）以及他的顧問李安納度（Leonardo）已前往巴塞隆拿與哥迪奧拿進行了3日的會談。報道指，除了哥帥之外，前意大利國家隊主帥文仙尼（Roberto Mancini）以及派路（Andrea Pirlo）都是候選人之一。而如果哥帥接掌意大利隊，將是意大利史上第2位外籍教練，也是自1960年代的另一位。