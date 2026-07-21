熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-21 14:08
更新：2026-Jul-21 14:08

世界盃｜比利時未與加西亞續約　決賽周三分一球隊易帥

分享：
2026 07 10T205918Z 191749270 UP1EM7A1MASPY RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ESP BEL

比利時的魯迪加西亞成為第17位離任今屆的世界盃教練。(路透社)

adblk4

隨着比利時宣布，不與主教練的魯迪加西亞（Rudi Garcia）續約，在今屆決賽周已有16支球隊在出局後易帥，還未包括將約滿離開法國的迪甘斯（Didier Deschamps）等人。

國家隊主教練成為今屆世界盃的高危職業，連同突尼西亞兩度炒教練，其17名主教練在球隊出局後因不同理由離隊。最新一位是比利時的加西亞。加西亞在去年1月才接掌比利時國家隊，合約在今個月結束。比利時足協宣布不會與加西亞續約。在比利時的聲明表示：「魯迪加西亞無疑在比利時紅魔鬼的復興中發揮了關鍵作用，他是在充滿挑戰的競技和財政環境下被任命為國家隊主教練。受惠於他的奉獻精神和豐富經驗，球隊重拾凝聚力，並在最近的世界盃上取得了優異成績。」

adblk5
世界盃2026走線圖（am730製圖） 世界盃2026走線圖（am730製圖）

16支球隊出局後換人

加西亞帶領比利時在世界盃雖然分組賽只取得1勝，不過球隊在32強以3:2反勝塞內加爾是一場代表作，之後他們更是大勝美國，在八強以1:2不敵最終冠軍的西班牙。這位法國人自2019年離開馬賽以來，擔任過意甲羅馬、法甲里昂及意甲拿玻里的領隊，不過沒有一次超過2年，而今次也僅領軍18個月。

加西亞的離任，也成為世界盃決賽周以來，第17位離任的主教練，當中包括16支球隊。而法國的迪甘斯也將在之後公布離任，美國的普捷天奴（Mauricio Pochettino）以及阿根廷的史卡朗尼（Lionel Scaloni）也可能會在約滿後離任。

adblk6

世界盃離任主教練名單：

墨西哥：阿古尼（Javier Aguirre
南韓：洪明甫
捷克：高碧（Miroslav Koubek
蘇格蘭：史堤夫奇勒（Steve Clark
德國：尼高士文（Julian Nagelsmann）
厄瓜多爾：比卡斯斯（Sebastian Beccacece）
荷蘭：朗奴高文（Ronald Koeman）
突尼西亞：林武治（Sabri Lamouchi）、列拿特（Herve Renard）
比利時：魯迪加西亞（Rudi Garcia）
烏拉圭：比爾沙（Marcelo Bielsa）
葡萄牙：羅拔圖馬天尼斯（Roberto Martinez）
塞內加爾：柏比泰奧（Pape Thiaw）
阿爾及利亞：柏高域（Vladimir Petkovic）
約旦：施拉美（Jamal Sellami）
克羅地亞：達歷（Zlatko Dalic）
加納：基洛斯（Carlos Queiroz）

adblk7
2026 07 06T012802Z 1757172876 UP1EM76042P6T RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ENG

墨西哥主教練阿古尼。(路透社)

2026 06 25T010211Z 913502716 UP1EM6P02VLB9 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ZAF KOR

南韓主教練洪明甫。(路透社)

2026 06 25T021335Z 2019368637 UP1EM6P066MGI RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX

捷克主教練高碧。(路透社)

2026 06 29T235527Z 1339876609 UP1EM6T1TVMHN RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP GER PRY

德國主教練尼高士文。(路透社)

(SP)MEXICO MONTERREY FOOTBALL FIFA+WORLD+CUP GROUP+F SWE+VS+TUNXxjpbeE000482 20260615 PEPFN0A001

突尼西亞主教練林武治。(新華社)

2026 06 25T231741Z 819553458 UP1EM6P1SPFWK RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP TUN NLD

突尼西亞臨時上任的列拿特。(路透社)

2026 06 25T002659Z 1732709726 UP1EM6P01067S RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP SCO BRA

蘇格蘭主教練史堤夫奇勒。(路透社)

2026 07 01T040432Z 1844761252 UP1EM710BBJY7 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ECU

厄瓜多爾主教練比卡斯斯。(路透社)

2026 06 30T011403Z 1649401109 UP1EM6U03FE1L RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP NLD MAR

荷蘭主教練朗奴高文。(路透社)

2026 06 27T001108Z 1113575076 UP1EM6R00IJF8 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP URY ESP

烏拉圭教練比爾沙。(路透社)

2026 06 23T031108Z 900840437 UP1EM6N08UIMW RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP JOR DZA

約旦主教練施拉美。(路透社)

2026 07 06T195207Z 242751834 UP1EM761J6UEF RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP POR ESP

葡萄牙主教練馬天尼斯。(路透社)

2026 07 08T111715Z 1029831900 RC2N2MAVM5J3 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CRO DALIC

克羅地亞主教練達歷。(路透社)

2026 07 03T033451Z 397174144 UP1EM7309Y163 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP SWI DZA

阿爾及利亞主教練柏高域。(路透社)

2026 07 01T200902Z 612732267 UP1EM711JZ1C6 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP BEL SEN

塞內加爾主教練柏比泰奧。(路透社)

2026 07 04T021207Z 1136451261 UP1EM7406459V RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP COL GHA

加納主教練基洛斯。(路透社)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務