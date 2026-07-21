世界盃｜比利時未與加西亞續約　決賽周三分一球隊易帥

隨着比利時宣布，不與主教練的魯迪加西亞（Rudi Garcia）續約，在今屆決賽周已有16支球隊在出局後易帥，還未包括將約滿離開法國的迪甘斯（Didier Deschamps）等人。

國家隊主教練成為今屆世界盃的高危職業，連同突尼西亞兩度炒教練，其17名主教練在球隊出局後因不同理由離隊。最新一位是比利時的加西亞。加西亞在去年1月才接掌比利時國家隊，合約在今個月結束。比利時足協宣布不會與加西亞續約。在比利時的聲明表示：「魯迪加西亞無疑在比利時紅魔鬼的復興中發揮了關鍵作用，他是在充滿挑戰的競技和財政環境下被任命為國家隊主教練。受惠於他的奉獻精神和豐富經驗，球隊重拾凝聚力，並在最近的世界盃上取得了優異成績。」