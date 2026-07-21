世界盃｜比利時未與加西亞續約　決賽周三分一球隊易帥

隨着比利時宣布，不與主教練的魯迪加西亞（Rudi Garcia）續約，在今屆決賽周已有16支球隊在出局後易帥，還未包括將約滿離開法國的迪甘斯（Didier Deschamps）等人。
國家隊主教練成為今屆世界盃的高危職業，連同突尼西亞兩度炒教練，其17名主教練在球隊出局後因不同理由離隊。最新一位是比利時的加西亞。加西亞在去年1月才接掌比利時國家隊，合約在今個月結束。比利時足協宣布不會與加西亞續約。在比利時的聲明表示：「魯迪加西亞無疑在比利時紅魔鬼的復興中發揮了關鍵作用，他是在充滿挑戰的競技和財政環境下被任命為國家隊主教練。受惠於他的奉獻精神和豐富經驗，球隊重拾凝聚力，並在最近的世界盃上取得了優異成績。」
16支球隊出局後換人
加西亞帶領比利時在世界盃雖然分組賽只取得1勝，不過球隊在32強以3:2反勝塞內加爾是一場代表作，之後他們更是大勝美國，在八強以1:2不敵最終冠軍的西班牙。這位法國人自2019年離開馬賽以來，擔任過意甲羅馬、法甲里昂及意甲拿玻里的領隊，不過沒有一次超過2年，而今次也僅領軍18個月。
加西亞的離任，也成為世界盃決賽周以來，第17位離任的主教練，當中包括16支球隊。而法國的迪甘斯也將在之後公布離任，美國的普捷天奴（Mauricio Pochettino）以及阿根廷的史卡朗尼（Lionel Scaloni）也可能會在約滿後離任。
世界盃離任主教練名單：
墨西哥：阿古尼（Javier Aguirre）
南韓：洪明甫
捷克：高碧（Miroslav Koubek）
蘇格蘭：史堤夫奇勒（Steve Clark）
德國：尼高士文（Julian Nagelsmann）
厄瓜多爾：比卡斯斯（Sebastian Beccacece）
荷蘭：朗奴高文（Ronald Koeman）
突尼西亞：林武治（Sabri Lamouchi）、列拿特（Herve Renard）
比利時：魯迪加西亞（Rudi Garcia）
烏拉圭：比爾沙（Marcelo Bielsa）
葡萄牙：羅拔圖馬天尼斯（Roberto Martinez）
塞內加爾：柏比泰奧（Pape Thiaw）
阿爾及利亞：柏高域（Vladimir Petkovic）
約旦：施拉美（Jamal Sellami）
克羅地亞：達歷（Zlatko Dalic）
加納：基洛斯（Carlos Queiroz）