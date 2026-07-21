世界盃｜卡迪維拿傳授西班牙贏波秘密　古古列拿照做成功

前西班牙國腳的卡迪維拿（Joan Capdevila）在社交平台上聲稱，他在決賽前一日向西班牙現役國腳的古古列拿（Marc Cucurella）透露一個可以奪得冠軍的秘密，而古古列拿真的做到，因此成功「保祐」球隊再奪冠軍。

2010年西班牙在南非贏得冠軍的功臣卡迪維拿，在前往紐約觀看決賽前，簽證一度出現阻滯，不過他及後還是成功去到球場觀看球隊第2次奪標。這位前拉科魯尼亞的守衛在社交平台上表示，他在2010年時曾在開賽前將一個硬幣埋藏在場邊的草地上，祝福球隊可以奪標。結果當屆西班牙贏得冠軍，而在16年後，他在賽前的一日向與他同為左閘的古古列拿傳遞這個「贏波心法」。而古古列拿也真的照着做，最後西班牙確實再贏得冠軍。