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體育
出版：2026-Jul-21 15:04
更新：2026-Jul-21 15:04

香港跳繩錦標賽｜世界交互繩邀請賽港隊摘二銀一銅　Lokman偕何柱霆上演街舞對決

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香港跳繩錦標賽 |「世界交互繩邀請賽」港隊摘二銀一銅 Lokman 偕何柱霆上演街舞對決

香港跳繩錦標賽 |「世界交互繩邀請賽」港隊摘二銀一銅 Lokman 偕何柱霆上演街舞對決

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香港周日（19日）於伊利沙伯體育館首次舉行「世界交互繩邀請賽」（Double Dutch Contest World Invitational），香港共派182名港將參加。港隊Jumpy Soul於團體自由對決（Freestyle Battle）摘得季軍，港將Elite2及Vigor F1分別於高級組與初級組速度賽（Speed）奪得亞軍。賽後，MIRROR成員楊樂文（Lokman）偕香港跳繩運動員何柱霆呈現跳繩跨界合作街舞的對決。Lokman於賽後表示支持一眾港將，不要有壓力，盡情享受。

由中國香港跳繩總會舉辦的「香港跳繩邀請錦標賽2026」，獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證，並獲文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署及香港賽馬會慈善信託基金全力支持，連續兩年假伊利沙伯體育館一連五日（7月15至19日）上演精采的激戰。香港首次舉行的「世界交互繩邀請賽」雲集法國、日本、韓國、泰國、美國等國際勁旅，與香港精英運動員對戰，亦特別加設：單人繩花式對決（Single Rope Freestyle Battle）。

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香港跳繩邀請錦標賽 2026，Jumpy Soul 於團體自由對決（Freestyle Battle）摘得季軍 香港跳繩邀請錦標賽 2026，Jumpy Soul 於團體自由對決（Freestyle Battle）摘得季軍 香港跳繩邀請錦標賽 2026，劉浩男、沈保衡、司徒銘曦、陳福祥、何卓錡、袁曉彤、林耀翔組成的Jumpy Soul取得團體自由對決季軍 香港跳繩邀請錦標賽 2026，MIRROR 成員楊樂文偕香港跳繩運動員何柱霆呈現跳繩跨界合作街舞的對決，他表示支持一眾港將，不要有壓力，盡情享受。 香港跳繩邀請錦標賽 2026，MIRROR 成員楊樂文偕香港跳繩運動員何柱霆呈現跳繩跨界合作街舞的對決，他表示支持一眾港將，不要有壓力，盡情享受。

Elite2獲速度賽高級組亞軍

今屆「世界交互繩邀請賽」（Double Dutch Contest World Invitational），首仗為高級組（16歲或以上）及初級賽（12至15歲）「花式賽」（Performance）與速度賽，尾仗由團體自由對決（Freestyle Battle）作結。高級組偕初級賽花式賽三甲均由日本隊稱王封后。高級組冠軍由Junk Swing以99分佳績奪得，亞軍為YOUNG BLOOD，季軍為VorTex。初級賽方面，冠軍為Tsukuyomi，亞軍為Amanouzume，季軍為Astra。至於初級賽速度賽同由Amanouzume以128下斬獲冠軍，港隊代表Vigor F1偕日本隊X-Fold以122下獲得雙亞軍。高級組冠季軍分別由日本隊ROYAL VoV與Rosy ☆ Lily，以135及128下包辦。港將Elite2以132下榮獲亞軍。

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香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證 香港跳繩邀請錦標賽 2026，今屆獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證

而團體自由對決（Freestyle Battle），由YOUNG BLOOD奪冠，Junk Swing取得亞軍，而季軍由港隊Jumpy Soul斬獲，力壓一眾國際勁旅。賽後Jumpy Soul隊員劉浩男及何卓錡表示於主場比賽特別感銘肺腑，很榮幸能取得第三。不枉賽前與隊友辛勤「加操」和遠赴日本「偷師」，更感激所有人親臨現場支持。

2026 DDCWI 港隊成績

  • 速度賽（高級組）亞軍︰Elite 2 袁正佑、黃梓維、李天楠

  • 速度賽（初級組）亞軍︰Vigor F1 張東陽、梁祖心、何浚嘉

  • 團體自由對決賽季軍︰Jumpy Soul 劉浩男、沈保衡、司徒銘曦、陳福祥、何卓錡、袁曉彤、林耀翔

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