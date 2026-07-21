香港跳繩錦標賽 |「世界交互繩邀請賽」港隊摘二銀一銅 Lokman 偕何柱霆上演街舞對決

香港周日（19 日）於伊利沙伯體育館首次舉行「世界交互繩邀請賽」（Double Dutch Contest World Invitational），香港共派 182 名港將參加。港隊Jumpy Soul 於團體自由對決（Freestyle Battle）摘得季軍，港將 Elite 2 及 Vigor F1分別於高級組與初級組速度賽（Speed）奪得亞軍。賽後，MIRROR 成員楊樂文（Lokman）偕香港跳繩運動員何柱霆呈現跳繩跨界合作街舞的對決。Lokman 於賽後表示支持一眾港將，不要有壓力，盡情享受。
由中國香港跳繩總會舉辦的「香港跳繩邀請錦標賽 2026」，獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證，並獲文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署及香港賽馬會慈善信託基金全力支持，連續兩年假伊利沙伯體育館一連五日（7 月15-19日）上演精采的激戰。香港首次舉行的「世界交互繩邀請賽」雲集法國、日本、韓國、泰國、美國等國際勁旅，與香港精英運動員對戰，亦特別加設：單人繩花式對決(SingleRope Freestyle Battle)。
Elite2獲速度賽高級組亞軍
今屆「世界交互繩邀請賽」（Double Dutch Contest World Invitational），首仗為高級組（16 歲或以上）及初級賽（12 至 15 歲）「花式賽」（Performance）與速度賽，尾仗由團體自由對決（Freestyle Battle）作結。高級組偕初級賽花式賽三甲均由日本隊稱王封后。高級組冠軍由 Junk Swing 以 99 分佳績奪得，亞軍為 YOUNG BLOOD，季軍為 VorTex。初級賽方面，冠軍為 Tsukuyomi，亞軍為 Amanouzume，季軍為 Astra。至於初級賽速度賽同由 Amanouzume 以 128下斬獲冠軍，港隊代表 Vigor F1 偕日本隊 X-Fold 以 122 下獲得雙亞軍。高級組冠季軍分別由日本隊 ROYAL VoV 與 Rosy ☆ Lily，以 135 及 128 下包辦。港將 Elite2 以 132 下榮獲亞軍。
而團體自由對決（Freestyle Battle），由 YOUNG BLOOD 奪冠，Junk Swing 取得亞軍，而季軍由港隊 Jumpy Soul 斬獲，力壓一眾國際勁旅。賽後 Jumpy Soul 隊員劉浩男及何卓錡表示於主場比賽特別感銘肺腑，很榮幸能取得第三。不枉賽前與隊友辛勤「加操」和遠赴日本「偷師」，更感激所有人親臨現場支持。
2026 DDCWI 港隊成績
速度賽（高級組）亞軍︰Elite 2 袁正佑、黃梓維、李天楠
速度賽（初級組）亞軍︰Vigor F1 張東陽、梁祖心、何浚嘉
團體自由對決賽季軍︰Jumpy Soul 劉浩男、沈保衡、司徒銘曦、陳福祥、何卓錡、袁曉彤、林耀翔