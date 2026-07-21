香港跳繩錦標賽 |「世界交互繩邀請賽」港隊摘二銀一銅 Lokman 偕何柱霆上演街舞對決

香港周日（19 日）於伊利沙伯體育館首次舉行「世界交互繩邀請賽」（Double Dutch Contest World Invitational），香港共派 182 名港將參加。港隊Jumpy Soul 於團體自由對決（Freestyle Battle）摘得季軍，港將 Elite 2 及 Vigor F1分別於高級組與初級組速度賽（Speed）奪得亞軍。賽後，MIRROR 成員楊樂文（Lokman）偕香港跳繩運動員何柱霆呈現跳繩跨界合作街舞的對決。Lokman 於賽後表示支持一眾港將，不要有壓力，盡情享受。

由中國香港跳繩總會舉辦的「香港跳繩邀請錦標賽 2026」，獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證，並獲文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署及香港賽馬會慈善信託基金全力支持，連續兩年假伊利沙伯體育館一連五日（7 月15-19日）上演精采的激戰。香港首次舉行的「世界交互繩邀請賽」雲集法國、日本、韓國、泰國、美國等國際勁旅，與香港精英運動員對戰，亦特別加設：單人繩花式對決(SingleRope Freestyle Battle)。